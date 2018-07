Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gülgiller familyasının en güzide meyvelerinden biri olan mürdüm erikli tariflere yer veriyorum. Mürdüm eriğinin anavatanı Anadolu'dur. Daha sonra Kafkasya'ya, ardından da Hazar Denizi çevresine ve dünyaya yayılan bu erik çeşidi, kışların ılık geçtiği bölgelerde yetişir.

Halk arasında bardak eriği veya kara erik olarak da adlandırılan, yaz başında çiçek açan bu nazlı meyve; dikiminden ancak iki yıl sonra ürün vermeye başlar. Ağustos-Eylül aylarında meyvesi olgunlaşan mürdüm eriği; hafif irice, sivri çekirdekli, gevrek etli ve mayhoş bir tada sahiptir. Meyve olgunlaşıp yumuşadıkça eti de tatlanır. Meyve ne kadar olgunlaşırsa saklama süresi o derece kısalır. Bu sebeple çarşı, pazardan alınan olgun mürdüm eriğini bir-iki gün içinde tüketmekte fayda var diyebilirim.



C VİTAMİNİ DEPOSU

Taze olarak yenilmesinin yanı sıra pasta, kek, dondurma, marmelat ve şurup hazırlanarak da değerlendirilir. Kurutulup kışın meyve kurusu olarak da tüketilen mürdüm eriğinin, özellikle İsviçre mutfağında geniş kullanım alanı vardır.

Mürdüm eriğinin faydaları arasında ilk sırada C vitamini özelliğinden söz edelim... C vitamini, her şeyden önce bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini kuvvetlendirir.

Mürdüm eriğinin ayrıca kan yapıcı özelliği de vardır. Bir diğer faydasından söz edecek olursak bu; bağırsakları çalıştırarak metabolizmayı hızlandırıcı etkisidir. Mürdüm eriğinin içeriğinde yüksek oranda potasyum da bulunur. Mürdüm, kalp ve tansiyon problemi yaşayanlar için de faydalıdır.

Ben bugün sizler için, herkesin bayıla bayıla yediği hafif mayhoş tadıyla, bazen bir parça kaymaklı ekmeğin üzerinde, bazen nefis bir turtanın içinde, bazen de krep ve waffle arasından süzülen, kendi hayran kitlesini oluşturmuş mürdüm eriği reçeli yaptım.

Ayrıca mürdüm erikli bir sos yapıp muhallebi ile birleştirdim ki, bir yaz tatlısı olarak çok güzel bir seçim oluyor. En son olarak da kıtır kıtır bisküvi hamurunun içine mürdüm eriklerini sakladım; umarım beğenirsiniz. Ben ve arkadaşlarım, bu mürdüm erikli tarifleri hazırlarken aşırı keyif aldık. Özellikle mürdüm erikli crumble'a bayıldık.

Mürdüm erikli crumble



CRUMBLE HAMURU İÇİN:

150 gr. un

140 gr. donmuş tereyağı

100 gr. esmer şeker

50 gr. toz badem

75 gr. öğütülmüş yulaf

Vanilya



MEYVE KARIŞIMI İÇİN:

1 kase mürdüm eriği

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

1 yemek kaşığı mısır nişastası



YAPILIŞI: Crumble parçacıklarını hazırlamak için; un, esmer şeker, öğütülmüş yulaf ve vanilya esansını mutfak robotunda karıştırıyoruz. Toz bademi karışıma ekliyoruz. Ardından küp şeklinde soğuk tereyağını katıp tüm malzemeyi ufalanacak kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Crumble'ın meyveli kısmını hazırlamak için tavayı orta derece ateşte ısıtıyoruz. Sırasıyla çekirdekleri alındıktan sonra küp şeklinde kesilmiş mürdüm eriği, esmer şeker, çubuk tarçın, vanilya çekirdekleri ve tane karanfilleri ekliyoruz. Yaklaşık 8-10 dakikalık pişirme süresinin ardından, karışım rengini almaya başladığında tereyağını ekliyoruz. Erikler yumuşadığında sularını süzdürüp kenara ayırıyoruz. Tavadaki suya soğuk suyla açılmış mısır nişastasını çırparak ekliyoruz. Bir müddet daha pişiriyoruz. Karışım soğuduğunda erikleri ekliyoruz. Tatlıyı servise hazır hale getirmek için; meyve karışımını bir tavada ısıtıyoruz, fırına girebilen bir kabın içine yayıyoruz. Üzerini crumble parçacıklarıyla kaplayıp 15 dakika boyunca 200 derecede pişiriyoruz.?



Mürdüm eriği reçeli

1 kg. mürdüm eriği

5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1 tatlı kaşığı tereyağı

1/2 adet limon suyu



YAPILIŞI: Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz mürdüm eriklerini, ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartıyoruz. Mürdüm eriklerinin üzerine toz şekeri ekledikten sonra kapağını kapatıp suyunu bırakması için beş saat kadar bekletiyoruz. Toz şeker ile birlikte kendi suyunu bırakan eriklere; su, çubuk tarçın ve karanfil ekliyoruz, 40 dakika kadar kaynatıyoruz. Çok fazla köpürmemesi ve parlaklık kazanması için tereyağını ekliyoruz. Limon suyunu ilave edip 10 dakika daha pişirdikten sonra kıvam alan reçeli ocaktan alıyoruz.



Mürdüm erikli muhallebi

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 paket vanilya



SOS İÇİN:

10-15 adet mürdüm eriği

1 çay bardağı şeker



YAPILIŞI: Önce eriklerin çekirdekleri ayıklıyoruz, blenderdan geçiriyoruz. Bir tencereye aktarıyoruz, üzerine şeker ekleyip orta ateşte renk değiştirene kadar pişiriyoruz. Muhallebi malzemesini bir tencereye koyup devamlı karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Servis kaselerine paylaştırıyoruz. Üzerine erikli sos koyuyoruz. Buzdolabında iki saat bekletiyoruz.