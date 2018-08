İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, maliyeti 20 liranın altında bir akşam yemeği sofrası hazırlıyoruz.

Geçenlerde canım ciğer tava çekti.

'Şöyle soslu yaprak ciğer olsa da yesek' diye geçirdim içimden.

Taktım önlüğümü, girdim mutfağa.

Tabii ciğer yaparken en çok dikkat ettiğim şey; ciğerlerin taze, sinir ve zar kısımlarının iyice temizlenmiş olması. Ben çoğunlukla bu işlemi ve incecik dilimleme hadisesini ciğercime bırakıyorum.

Her işi üstadına bırakmak gerekir diye düşünüyorum çünkü.

Kimi yörelerde yapılan patates çorbasını, krema ile hayal ettim. Hem çok uygun fiyata elde edilebiliyor, hem de yapımı son derece pratik olan enfes bir çorba çıktı ortaya...

Bayat ekmekleri küp küp doğrayıp baharatlayıp fırına attım. Tereyağında kavurduğum kurutulmuş domatesler ve baharatlı krutonlar ile servis yaptım.

Bazen krutonları sırf zeytinyağı, biberiye ve sarımsak ile hazırlıyorum. Çoğu zaman da krutonları önceden hazırlayıp kavanozda saklıyorum. Kremalı patates çorbasının tadına, akşam yemeğine davet ettiğim tüm misafirlerim bayıldı.

Siz de mutlaka deneyin. Üzerine naneli pul biberli yağ gezdirebilirsiniz; öyle de nefis oluyor.



SÜRPRİZLİ ŞEKERPARE

Şekerpare tatlısını kim sevmez ki!

Her zaman üzerini fındıklı veya bademli görmeye alışık olduğumuz şekerpareyi içine ve üzerine biraz sürpriz katmak için tahinle pişirdim. Anlatılmaz, yaşanır derler ya, aynen öyle oldu. O yüzden ben susuyorum, siz bu reçeteyi evlerinizde deneyip afiyetle yedikten sonra bana e-posta gönderirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofalarda buluşabilmek dileği ile...



KREMALI PATATES ÇORBASI



3 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 paket çiğ krema

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet et bulyon

1 litre su

YAPILIŞI: Soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğradığımız patatesleri ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine su ve et bulyonu ekliyoruz. Çorbayı kaynatıyoruz. En son çiğ kremayı da ilave edip servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Kremayı son anda ilave etmemiz çok önemli çünkü krema çok kaynayınca yağı çıkıyor ve hoş olmuyor.



SOSLU YAPRAK CİĞER



400 gr. yaprak kesilmiş ciğer

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 avuç mantar

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

1/4 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soğanları piyazlık olacak şekilde doğruyoruz. Ayçiçek yağına ilk olarak soğanları, sonra biberleri ilave edip soteliyoruz. İçine soya sosu ve baharatları koyuyoruz. Soteyi bir tabağa alıyoruz. Yaprak ciğerleri aynı tavada arkalı önlü pişiriyoruz. Hazırladığımız sosla ve yanında patates püresi ile servis ediyoruz.



TAHİNLİ ŞEKERPARE



2 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

200 gr. margarin

1+1/3 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı tahin

1.5 paket kabartma tozu

4 su bardağı un



ŞERBET IÇIN:

4 su bardağı su

4 su bardağı şeker

1 dilim limon

YAPILIŞI: Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Şeker ve suyu tencerede kaynatıyoruz. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon ekliyoruz ve beş dakika daha kaynatıp soğutuyoruz. Hamur için; yumurta, margarin, pudra şekeri, tahin, irmik ve kabartma tozunu karıştırıp azar azar un ilavesiyle hamur hazırlıyoruz. Yuvarlayıp tepsiye diziyoruz ve önceden ısıtılmış fırında 175 derecede pişiriyoruz. Şerbetle buluşturduktan sonra tahin ilave ediyoruz