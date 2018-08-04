Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, zeytinyağlısından türlüsüne, etlisinden kurutulmuşuna kadar hepimizin çok severek tükettiği taze fasulyeden bahsedeceğim.

Bahar ayları geldiğinde ağaçlar çiçek açar, birçok meyve ve sebze yetişmeye başlar.

Hele ki mevsim yaza doğru gittiğinde pazarlarda, manavlarda sebze ve meyveler bollaşır, çoğalır. Birçok yemek kolay yapılır ve çabuk pişer. Özellikle taze fasulye yemeği, bamya yemeği, biber dolması, patlıcan- kabak kızartması gibi yemekler hem pratik, hem de sevilen lezzetler arasındadır.

Bu yemekler kolay pişmeleri, hafif olmaları, kilo aldırmamaları gibi pozitif yönlerinin dışında sağlık için de oldukça faydalıdır.



KILÇIKLI OLMAMASINA DİKKAT EDİN



Taze fasulye, yaz aylarında pazarlarda, market reyonlarında sık sık gördüğümüz sebzeler arasındadır. Kolayca pişirilebilmesi ve hemen hemen herkes tarafından sevilmesi sebebiyle sıkça tercih edilir. Bazı taze fasulyeler kılçıklıdır. Kılçıklı taze fasulye pek sevilmez ve tercih edilmez.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



FASULYE TURŞUSU



2 kg. yeşil fasulye

1 su bardağı üzüm sirkesi

3 baş sarımsak

8 bardak içme suyu

3 yemek kaşığı kaya tuzu

2 adet cam kavanoz



YAPILIŞI: Fasulyeler yıkanıp temizlenir. Büyük boy tencerenin yarısına yakın su doldurulur ve kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladığı zaman fasulyeler azar azar tencereye atılır. Fasulyeler atıldıktan sonra su tekrar kaynayana kadar beklenir, üç dakika sonra fasulyeler sudan alınarak geniş bir tepsiye konur ve soğumaya bırakılır. Sarımsaklar temizlenir. Kavanozun dibine birkaç sarımsak konur. Fasulyeler, aralarına sarımsak serpiştirilerek kavanoza doldurulur. Kavanozların içine içme suyu doldurarak ne kadar su aldığı hesaplanır. Su bir kaba boşaltılır, içine kaya tuzu ve sirke eklenir. Tuz eriyinceye kadar iyice karıştırılır ve tekrar kavanozun içine boşaltılır. Ağzı sıkıca kapatılan kavanoz, kuru ve serin bir yere kaldırılır.



YUMURTALI FASULYE



500 gr. taze fasülye

1 adet büyük soğan

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı pul biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

YAPILIŞI: Ayıklanıp yıkanmış taze fasulye, kaynar suda biraz yumuşayana kadar haşlanıp süzülür. Tavaya zeytinyağı koyulur, kıyılan soğanlar hafif pembeleşene kadar kavrulur, pul biber eklenir. Fasulyeler tavaya alınır, tuz serpilir ve yedi sekiz dakika soğanla beraber kavrulup tereyağı eklenir. Bir kaseye kırılan yumurtalar çatalla biraz karıştırılıp fasulyenin üzerine yayılır. Yumurtalar piştiğinde hazır demektir.



TURŞU KAVURMASI



2 avuç fasulye turşusu

4 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Tuz

YAPILIŞI: İlk olarak turşuları üçe bölüyoruz ve sonra salça, soğan, sıvı yağ üçlüsünü kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan karışımın içine turşuları ilave edip 15 dakika daha kavurmaya devam ediyoruz. En son pul biberi ekleyip servis ediyoruz.