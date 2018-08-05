Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; tam da mevsimiyken, mutfağımızdaki bir adet kavun ile neler yapabiliriz diyerek yola çıktığım çalışmaları sizlerle paylaşıyorum.

Öncelikle kavunlu bir limonata yapıyoruz.

Limonata, yaz mevsiminin vazgeçilmez serinletici içeceklerinin başında geliyor. Peki, limonatanın içine çilekten şeftaliye, kavundan karpuza birçok meyve ekleyerek tadına tat katabileceğinizi biliyor muydunuz? Konu serinlemek, susuzluğu dindirmek ve kızgın kumlardan serin sulara atlamışsınız hissini yaşamak ise kavunlu limonata bunun için birebir. Bardağı da ağzına kadar buzla doldurduğunuzu hayal edin, offf diyorum.

İkinci olarak benim en sevdiğim dondurmalardan birisi olan kavunlu dondurmanın evde nasıl yapılacağını anlatıyorum.

Son olarak ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere enfes bir smoothie tarifim var; buz gibi çıtır çıtır...



KAVUNU TANIYALIM

Kavun, genellikle yaz aylarında yetişiyor.

Kavunun tamamen olgunlaştığını tatlı aromasından ve iki tepesindeki yumuşaklığından anlıyoruz. Kavunun sağlık açısından da birçok faydası var. A, B ve C vitaminleri açısından çok zengin olan kavun; içerdiği yüksek derecede vitamin ve besinlerle sağlıklı bir yaşam için katkı sağlıyor.



KAVUNLU DONDURMA



3 dilim kavun

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 paket süt kreması

YAPILIŞI: Süt ve toz şekeri, şeker eriyinceye kadar karıştırarak ısıtıyoruz. Kapağını kapatıp buzdolabında iyice soğutuyoruz. Kavunları mutfak robotunda parçalıyoruz. Soğuk süt kremasını bir kapta hafif kabarana kadar çırpıyoruz. Şekerli soğumuş süt, süt kreması ve kavun püresini bir kapta birleştiriyoruz ve yayvan bir kaba aktarıp derin dondurucuya kaldırıyoruz. Bir-iki saatte bir çıkarıp çatalla veya spatula ile kenarlarda donan kısımları içe doğru sıyırıp karıştırıyoruz. Aynı işlemi iki-üç kez tekrarlıyoruz. Ne kadar çok karıştırırsanız, dondurmanın kıvamı o kadar iyi olacaktır. İyice soğuyup katılaştıktan sonra servis edebilirsiniz.



KAVUNLU SMOOTHİE



200 ml. yağsız süt

4 dilim kavun

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

SERVIS IÇIN:

2 dal taze nane yaprağı

YAPILIŞI: Kavunları kesip yeşil kısımlarını kabuk üzerinde bıraktıktan sonra dilimliyoruz. Kavunu küçük parçalar halinde kesiyoruz. Yoğurdun suyunu süzüyoruz. Yağsız süt, kavun parçaları, yoğurt ve balı blenderdan geçiriyoruz. Taze nane yaprakları ile servis ediyoruz.



KAVUNLU LİMONATA



14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 kavun

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan kavunu rondoda çekip limonataya ekleyip hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



PÜF NOKTASI

Smoothie yaparken dikkat edilecek en önemli detay, kullanacağımız malzemelerin soğuk olmasıdır.