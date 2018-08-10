Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tadını bilen herkesin istisnasız aşık olduğu profiterolün yapımını öğreneceğiz.

Öncelikle bakalım profiterol nereden çıkmış ve hangi aşamalardan geçerek dünyaca sevilen bir tatlı olmuş.

Tarif, ilk olarak, 16'ncı yüzyılda Fransa Kralı II. Henri'nin eşi Catherine de Medicis'nin emrindeki İtalyan pastacı Popelini tarafından ortaya çıkartılır. Popelini; hamuru, çok da eşit olamayan yuvarlaklar şeklinde pişirip içini meyve jölesi ile dolduruyordu.

O dönemlerde sıcak sıcak pişen hamur, 18'inci yüzyılda Fransız pasta ustası Avice tarafından modifiye edilmiş.

Ancak tarife son halini, Avice'in öğrencisi Careme vermiş.



PROFİTEROLÜN İNCELİKLERİ



Yapımı zor gibi görünse de, önemli olan profiterolün ana malzemesi olan hamurunun kıvamını doğru ayarlamak.

Krema ve çikolata sosundan oluşan lezzetli tatlının hamuru, fırında pişirildikten sonra, kreması ve çikolata sosu ile birleştirilir. Fırında yaklaşık 40 dakika pişmesi gereken profiterol, çok sertleşmemelidir.

Hafif pembeleşince profiterol pişmiş demektir. Çok kızarması gerekmeyen profiterol hamurunun, kreması için dağılmadan ikiye bölünecek yumuşaklıkta olması gerekiyor. Profiterol hamurunun pişmesinin ardından krema ve diğer malzemelerle tatlıyı şık bir görsel şölene çevirmek mümkündür.

Lezzetli profiterol yapmak için en büyük çabayı gerektiren hamur kısmı, pişirilme aşamasında dikkat gerektiren bir detaydır. 200 dereceye ayarlanmış fırında 40 dakika pişirmek ve çıkmasına yakın dereceyi 150'ye düşürmek, profiterolün ideal yumuşaklığında pişmesini sağlayacaktır.

Hazırlanan profiterol hamur karışımının gereken şekilde kabarması ve içinin çiğ kalmaması için 40 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirilmesi gerekir. Aksi halde dışı kuru, içi ise pişmemiş bir profiterol elde edilir.



PÜF NOKTASI

Yumurtaların kesilmemesi için; hazırladığınız hamura soğuduktan sonra yumurtaları tek tek ekleyin ve hızlıca karıştırın. Profiterol hamurlarını, tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine kabarma payı bırakacak şekilde aralıklı olarak yerleştirin. Kremayı soğuttuktan sonra kullanabilirsiniz.



PROFİTEROL

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr. margarin

3 adet yumurta



KREMASI İÇİN:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1.5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya



ÜZERI İÇİN:

80 gr. bitter çikolata

1 paket çiğ krema



YAPILIŞI: İlk olarak profiterolün hamurunu hazırlıyoruz. Küçük bir tencereye bir su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatıyoruz. Daha sonra bir su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Karışımı ikiüç dakika sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekliyoruz. Yumurtaları teker teker hamura kırıyoruz; birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmıyoruz. Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş oluyoruz. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru 10 dakika dinlendiriyoruz. Yağlanmış tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 cm. boşluk olacak şekilde sıkıyoruz. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Hamurlar piştikten sonra kremayı hazırlıyoruz. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişiriyoruz. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırıyoruz. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölerek ya da varsa krema sıkma torbası ile içlerini krema ile dolduruyoruz. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip suyun üzerinden alıyoruz ve krema ile iyice karıştırıyoruz. Profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu gezdiriyoruz.