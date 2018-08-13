Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda mis gibi kokusuyla beni benden alan, turuncu renkte miniş mi miniş bir meyve olan kumkuat var. Menşei Doğu Asya ve Çin olan, ülkemizde ise son yıllarda adından söz ettiren kumkuatı market raflarında görüyoruz fakat nerelerde nasıl kullanılır çok iyi bilmiyoruz, değil mi?



KUMKUAT ŞEKERLEME

Sizlere kumkuat reçelinin tarifini veriyorum, çünkü enfes oluyor. Tıpkı şekerleme gibi tek tek de servis edilebilecek güzellikte. Hiç denemedim ama düşündüm de acaba kumkuatları haşlamadan önce sönmüş kireç suyunda biraz bekletsek ve ardından diğer işlemleri uygulayarak reçeli pişirsek, kimbilir ne kadar çıtır bir lezzette olurdu. En yakın zamanda deneyeceğim; aranızda deneyenler varsa yorumları bekliyorum.



KAMKAT MI, KUMKUAT MI?

Yurt dışında kumquat ya da komquot adlarıyla anılan meyveye altın portakal diyenler de var. Bizler ise çoğunlukla kamkat diyoruz. Kumkukat; portakal, mandalina, bergamot ve limon gibi turunçgiller ailesinin bir meyvesi. Biçimi tıpkı limona, rengi ise portakala benzer. Ama limon ve portakalın kabuğunu soyarak yersiniz; kumkuatın kabuğunu soymanıza gerek yok. Kokusu bergamotu andırır ve elinizde tuttuğunuzda kumkuatın kokusu uzun süre gitmez. Ayrıca çok tatlıdır. Kumkuat, çiğ olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat, meyve suyu, şekerleme, kek, pasta yapımında da kullanılıyor. Çin lokantalarında ise bir tatlı çeşidi olarak...



NEDİR BU MUCİZE?

C vitamini bakımından zengin olan kumkuat, kabuğu ile beraber yenildiğinde vücuda güç veriyor. Sindirimi kolaylaştırıp sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geliyor. Damar sertliğini ve tıkanıklığını önleyip kanı temizliyor ve kan dolaşımını kolaylaştırıyor. Kansızlığa karşı etkili. Diş ve diş etlerini kuvvetlendirip dişleri beyazlatıyor. A, B1, B2, B3 ve kalsiyum da ihtiva ediyor ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor.



1 kg. kumkuat

750 gr. toz şeker

3 su bardağı su

1/2 limonun suyu

YAPILIŞI: Kumkuatları haşlıyoruz. Haşladığımız kumkuatları su dolu bir kabın içine alıp sürekli suyunu değiştiriyoruz. Üç-dört kez bu işlemi tekrarladıktan sonra bir gece bekletiyoruz. Reçel yapacağımız tencereye bir kat kumkuat, bir kat şeker olacak şekilde kat kat diziyoruz. Bir gece de şekerde bekletiyoruz. Ertesi gün üç su bardağı suyu ekliyoruz ve kaynatıyoruz. Ocaktan almadan önce limon suyunu sıkıyoruz. Reçeli sıcakken kavanoza koyup ters çeviriyoruz.



PÜF NOKTASI

Reçelin kıvamını anlamak için önceden soğutulmuş bir porselen tabağa damlatıp biraz bekledikten sonra akışkanlığına bakabilirsiniz.



Kumkuatlı narenciyeli kek



3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 adet bütün portakal

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

1.5 su bardağı un

1 küçük kutu kumkuat

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri



YAPILIŞI: Yumurtaları şekerle beraber çırpıyoruz. Portakalın suyunu sıkıyoruz ve karışıma ekliyoruz. Sıvı yağla birlikte çırpıyoruz. Kuru malzemeyi karıştırıp eliyoruz ve kek harcıyla birleştiriyoruz. Son olarak kumkuatları minik minik doğruyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Keki frenk üzümler ve kumkuatlar ile süsleyip servis ediyoruz.



Kumkuatlı tahin helva



6 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı un

17 yemek kaşığı tahin

1 paket bitter çikolata

6 adet kumkuat

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı pudra şekeri



YAPILIŞI: Tereyağını eritiyoruz ve unu kavuruyoruz. Kavurduktan sonra toz şeker ve tahin ilave ediyoruz. İlk katı kalıba seriyoruz. Ara kat için; biraz tereyağı ve zeytinyağı eritiyoruz. Unu kavurup tahin ekliyoruz ve bitter çikolatayı kırıyoruz. Kavrulunca ilk katın üstüne seriyoruz. En üst kat için; biraz zeytinyağı ve tereyağı eritiyoruz. Unu kavurup tahin ekliyoruz. Kumkuatları ortadan ikiye kesip suyunu ekliyoruz. Pudra şekeri ile kavurup en üst katman olarak seriyoruz. Kumkuat dilimleriyle süsleyip bir gece buzdolabında bekletip servis ediyoruz.