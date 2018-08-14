Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tahinli lezzetlere yer veriyorum. Tahinin öncelikle bir susam ezmesi olduğunu söyleyebilirim. Kabukları soyulmuş ve kızartılmış susamların ezilmesi ile meydana geliyor ve Kuzey Afrika, Yunanistan, İran, Türkiye gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu ülkelerine kadar çok geniş bir coğrafyada tüketiliyor. Tahin çok çeşitli mutfak kültürlerinde farklı şekillerde kullanılıyor. Türkiye'de çoğunlukla pekmeze eklenerek kahvaltılarda kullanılan tahini ben bugün turpla, kekle ve Nazilli'nin meşhur lezzeti olan pideyle beraber işliyorum.



İLK HİNDİSTAN'DA KULLANILMIŞ

Arapça kökenli tahin kelimesi, öğütülmüş susamın koyu sıvı hali anlamına geliyor. Tahinin tarihçesini araştırdığımızda ilk olarak Hindistan'da kullanıldığını görüyoruz. Daha sonraki dönemlerde özellikle de ticaret yoluyla Uzakdoğu, Güney Asya ve Orta Doğu bölgelerine yayılmış. Coğrafyamıza ilk olarak Mezopotamya'daki Asurlular medeniyeti üzerinden M.Ö. 2 bin 500 civarında gelen tahin; iyileştirici özellikleri, besleyici yapısı ve sakinleştirici nitelikleriyle popüler bir gıda haline gelmiştir.



NASIL ELDE EDİLİR?

Tahin tamamen doğal işlemlerle üretilir ve herhangi bir katkı maddesi içermez. Tahin; susam tanelerinin kepeği ile ezilerek ya da susamın kepeğinden ayrılarak ezilmesi ile elde edilir. Besin olarak kullanıma uygun susam tohumları elendikten, soyulduktan ve kabukları ayrıldıktan sonra 150-200 derece arası bir sıcaklıkta kavrulur. Ardından bu tohumlar oda sıcaklığında bekletildikten sonra ezilir ve tahin haline gelir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ssabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



NAZİLLİ PİDESİ



5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta akı

4 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pekmez

250 gr. tahin

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Kuru mayayı yarım bardak ılık suyun içine koyup içerisine bir tatlı kaşığı pekmez ilave edip beklemeye alıyoruz. Üç su bardağı unu derin bir yoğurma kabına döküyoruz. İçine maya, yumurta akı ve bir çay kaşığından az tuz ekliyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Üzerine temiz bez kapatıp dinlendiriyoruz. Diğer yandan bir tavada tereyağını eritiyoruz. İçine tahini koyup iyice karıştırıyoruz. Beklettiğimiz hamuru küçük parçalara ayırarak bezeler oluşturuyoruz. Bu bezeleri merdaneyle açıyoruz. Üzerine tahinli karışımı sürüyoruz. Fırına koymadan önce 10 dakika üstü kapalı şekilde dinlendiriyoruz. Ardından, ısıtılan fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



CEVİZLİ TAHİNLİ KEK



3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı tahin

2 su bardağı şeker

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu ve vanilya

1 kase dövülmüş ceviz



ÜZERİ İÇİN:

Yarım çay bardağı tahin

Yeteri kadar pudra şekeri



YAPILIŞI:

İlk olarak yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Sonra sırasıyla yağ, süt, tahin, un, kabartma tozu, vanilya ekleyip tekrar çırpıyoruz. Kek kalıbını yağlayıp susam serpiyoruz. Ardından güzelce çırptığımız kek hamurunu kalıbımıza döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Küçük bir kasede tahin ve pudra şekerini karıştırıyoruz. Tahin ve pudra şekerini üstüne dökerek servis ediyoruz.



TAHİNLİ PEKMEZLİ SALATA



5 adet pembe turp

250 gr. tahin

2 yemek kaşığı pekmez

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı nar ekşisi



YAPILIŞI:

Turpları rendeliyoruz. 10 dakika dinlendiriyoruz. Diğer malzemelerle karıştırıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Rendelediğimiz turpları avcumuzun içinde iyice sıkmamız çok önemli, böylece suyu ve acısı çıkacaktır.