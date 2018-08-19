Hafta sonunun hepimize pozitif enerji getirmesini diliyorum. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün davet sofralarına yakışacak üç pratik ve lezzetli tarife yer veriyorum: Ispanaklı piliç sarma, yeşil kinoa salatası ve kahveli kup. Ispanaklı piliç sarma, sevgili arkadaşım Suzan'ın geçen akşamki muhteşem yemek davetinden tadı damağımda kalan nefis bir lezzet. Yeşil kinoa salatası ise yapımı son derece pratik, hem sağlıklı hem de leziz bir eşlikçi. Kahveli kup ise benim davetlerimde sıklıkla yaptığım finali göğüsleyen lezzet. Hepsinin yapımı son derece basit.

Damak hafızası denen konu, zaten bugüne kadar tattığımız lezzetlerin, damağımızda bir kriter oluşturması ve yeni tatlar tecrübe ettikçe de o kriterin daha net notalara ulaşması hadisesi değil mi?



AZALINCA ÇOĞALIR INSAN...

Güzel lezzetleri yakalamak için, çok allayıp pullamaya gerek yok aslında. Gün geçtikçe damağımın daha rafineleştiğini ve sadeleştiğini hissediyorum. Çok sevdiğim bir söz şöyle: 'Azalınca çoğalır, sadeleştikçe özgürleşir insan...' Sertap Erener'in 'Sade' şarkısında söylediği gibi;

'Sakin, sade, böyle en iyisi. Demli, dingin boş inan ki ötesi...' Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zamam idilikanınmutfağı@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



Ispanaklı piliç sarma



SOS İÇİN:

İnce kesilmiş tavuk göğsü (sarma olacak şekilde)

1 yemek kaşığı balzamik sirke

1 tatlı kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı pekmez



İÇ MALZEMESI İÇİN:

5-6 adet yeşil biber

1 adet soğan

500 gr. ıspanak

2-3 adet kırmızı biber

Tuz, karabiber, dilerseniz pul biber

Taze kaşar ve çedar

YAPILIŞI: Zencefili rendeliyoruz.

Derin bir kaba zencefil, balzamik sirke, sarımsak, nar ekşisi ve pekmez koyup harmanlıyoruz.

Buzdolabında bekletiyoruz.

Bu soslar, tavuğu oldukça yumuşak ve lezzetli yapacaktır.

Kavurduğumuz soğanlara sırasıyla biberleri ve baharatları ekliyoruz.

Yumuşayan biberlere küçük küçük doğranmış ıspanağı ekliyoruz.

Beş-altı dakika kapalı şekilde pişiriyoruz. Daha sonra marine ettiğimiz tavuklara iç malzemesini paylaştırıyoruz. Bir dilim çedar peyniri koyup sarma şeklinde sarıp kürdanla tutturuyoruz.

Tavukların iki tarafını çok az yağda kızartıyoruz. Daha sonra fırın kabına yerleştirip zeytinyağını ekleyip pişiriyoruz. Pişmesıne yakın rendelediğimiz kaşar peynirini üzerine döküyoruz. 30 dakika sonra fırından çıkarıp servıs edebilirsiniz.



Yeşil kinoa salatası



1 su bardağı kinoa

1 avuç brokoli

Zeytinyağı

1 adet limon

2 diş sarımsak

Tuz

SÜSLEMEK İÇİN:

Haşlanmış mısır

Közlenmiş kırmızı biber

YAPILIŞI: Kinoaları 10 dakika haşlıyoruz.

Çiğ brokoliyi rondodan çekiyoruz. İçine zeytinyağı, limon, sarımsak ve tuz ilave ediyoruz.

Yeşil harcı kinoalar ile karıştırıyoruz.

Üzerini mısır ve közlenmiş kormızı biberle süslüyoruz.



Kahveli kup



3.5 su bardağı süt

1 kahve fincanı un

2 kahve fincanı şeker

1 yemek kaşığı granül kahve

YAPILIŞI: Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz.

Ocaktan alıp kahveyi ilave ediyoruz. Mikserle aynı yöne çırpıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.



PÜF NOKTASI

Köpük köpük mus kıvamına gelene kadar çırparsanız kıvamı daha güzel olur.