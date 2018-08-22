Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü, ailemiz ve misafirlerimizle paylaşacağımız nefis lezzetlere devam ediyoruz.

TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI

350-400 gr. tavuk göğsü

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.

TRİLEÇE

KEK İÇİN:

5 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı un

2 paket şekerli vanilin

1 silme çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

Fırın kabını yağlamak için 1 çay kaşığı tereyağı

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı süt

2 paket krema

1 su bardağı süt tozu

KARAMEL İÇİN:

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağ

1 paket krema

1/2 su bardağı süt

YAPILIŞI: Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Yumurta aklarını bir çimdik tuz ilavesiyle kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Şekeri ekleyip beş dakika daha çırpıyoruz. Sarıları ayrı bir kapta çırpıyoruz. Sarıları aklara yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı yavaş yavaş ekleyerek bir spatula ile pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Fırın kabını yağlıyoruz. Kek karışımını tepsiye döküyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında fırınlıyoruz. Kek soğuduktan sonra derin bir kapta şerbeti için süt ve süt tozunu köpürene kadar çırpıyoruz, Kremayı ekleyip iki dakika daha çırpıyoruz. Şerbeti soğuk olarak kekin üzerine gezdiriyoruz, kesinlikle pişirmiyoruz. Karamel için tereyağ ve şekeri geniş bir tavaya alıp kısık ateşte eritiyoruz. Karıştırmadan şeker eriyip kahverengi sıvı haline gelene kadar bekliyoruz. Kremayı ve sütü yavaş yavaş ekleyip karameli hızlıca çırpıyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz. Karameli üzerine gezdiriyoruz. Buzdolabında dinlendirip servis yapıyoruz.

SEBZELİ KEBAP

200 gr. kuşbaşı et

5-6 adet mantar

1 kase kaşar

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet biber

1 kaşık tereyağı

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ve soğanı ilave ederek kısık ateşte suyunu tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Pişmesine yakın tuzunu ilave ediyoruz. Suyunu çektikten sonra tereyağı ve mantarı ilave ediyoruz. Ardından sivri biber, domates ve baharatlarını ekleyip domatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Etler pişerken bir yandan patlıcanların kabuklarını soymadan boylamasına ikiye kesiyoruz. Bir tencereye bolca sıvı yağ koyup orta hararetli ateşte önlü arkalı patlıcanlar yumuşayıncaya kadar kızartıyoruz. Kızaran patlıcanların fazla yağını kağıt havluyla alıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patlıcanların ortalarını bir çatal yardımıyla eziyoruz. Hazırladığınız etli malzemeyi patlıcanların içlerine paylaştırıyoruz. Salça ve bir miktar sıcak suyu karıştırarak fırın tepsisine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişiriyoruz. Pişmeye yakın rendelenmiş kaşar peynirleri serpiştirip tekrar fırına veriyoruz. Peynir eriyince servis ediyoruz.