Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; tam da mevsimiyken, mutfağımızdaki bir adet kavun ile neler üretebiliriz üzerine yaptığım çalışmayı sizlere aktarıyorum.

Öncelikle kavunlu bir limonata yaparak başlıyorum. Limonata, yaz mevsiminin vazgeçilmez serinletici içeceklerinin başında geliyor. Peki limonatanın içine, çilekten, şeftaliye, kavundan karpuza birçok meyveyi ekleyerek tadına tat katabileceğinizi biliyor muydunuz? Konu serinlemek, susuzluğu dindirmek ve kızgın kumlardan serin sulara atlamış hissini yaşamak ise kavunlu limonata bunun için birebir. Bardağı da ağzına kadar buzla doldurduğunuzu hayal edin, offf diyorum.

İkinci olarak benim en sevdiğim dondurmalardan birisi olan kavunlu dondurmayı evde nasıl yapabiliriz onu anlatıyorum. Son olarak ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere enfes bir smoothie tarifim var, buz gibi çıtır çıtır...

Bugünlük benden bu kadar.

Bana istediğiniz zaman idilkaninmutfagi@ sabah.com.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



Kavunlu limonata



14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 kavun

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz.

Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da türbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz.

Diğer yandan kavunu rondoda çekip limonataya ekleyip hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



Kavunlu smoothie



200 ml. yağsız süt

4 dilim kavun

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal



SERVİS İÇİN

2 dal taze nane yaprağı

YAPILIŞI: Kavunları kesip yeşil kısımlarını kabuk üzerinde bıraktıktan sonra dilimliyoruz. Kavunu küçük parçalar halinde kesiyoruz. Yoğurdun suyunu süzüyoruz.

Yağsız süt, kavun parçaları, yoğurt ve balı blenderdan geçiriyoruz.

Taze nane yaprakları ile servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Smoothie yaparken dikkat edilecek en önemli detay, kullanacağımız malzemelerin soğuk olmasıdır.



Kavunlu dondurma



3 dilim kavun

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 paket süt kreması

YAPILIŞI: Süt ve toz şekeri, şeker eriyinceye kadar karıştırarak ısıtıyoruz. Kapağını kapatıp buzolabında iyice soğutuyoruz.

Kavunları mutfak robotunda parçalıyoruz. Soğuk süt kremasını bir kapta hafif kabarana kadar çırpıyoruz. Şekerli soğumuş süt, süt kreması ve kavun püresini bir kapta birleştiriyoruz ve yayvan bir kaba aktarıp derin dondurucuya kaldırıyoruz. Bir iki saatte bir çıkarıp çatalla veya spatula ile kenarlarda donan kısımları içe doğru sıyırıp karıştırıyoruz.

Tekrar kaldırıp iki-üç kez aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ne kadar çok karıştırırsanız dondurmanın kıvamı o kadar iyi olacaktır.

İyice soğuyup katılaştıktan sonra servis edebilirsiniz.



PÜF NOKTASI

İsterseniz toz şeker yerine tatlandırıcı ya da agave şurubu ekleyerek dondurmanızı hazırlayabilirsiniz.