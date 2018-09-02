İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sıra dışı salatalara yer veriyorum.

Salatalardan bir tanesi Meksika ruhunu yansıtıyor.

Bir diğeri ise Fransa'ya her gittiğimde severek yediğim ve evimde de misafirlerime yapıp ikram ettiğim keçi peynirli salata.



HOTEL CAESARS'A AİT



Son olarak da, hemen hemen tüm kafe ve restoran mönülerinde karşımıza çıkan Sezar salata tarifini veriyorum.

Sezar salatanın, Julius Ceasar ile ilgisi yok. Sezar salata, Hotel Caesar's Palace'ın sahibi ve şefi Caesar'ın, kilerde fazla erzak kalmadığı bir günde kısıtlı malzeme ile geliştirdiği bir tarif. Esasen Sezar salatanın içine koyulan mayonez, mutlaka evde yapılmalıdır.

Ancak bugün ben size hepinizin yapabileceği en pratik formülü veriyorum.

Bana idilkaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TACO SALATA



Yarım göbek salata

200 gr. kıyma

1 yemek kaşığı taco baharatı

1 kase Meksika fasulyesi

1 kase haşlanmış mısır

1 kase mısır cipsi

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet domates

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Zeytinyağı

1 avuç dereotu

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Kıymayı tako baharatı ile birlikte kavrurun. Göbek marulu ince ince doğranıp zeytinyağı ve limon suyu ile birlikte karıştırın. Üzerine kavrulmuş kıyma serpin. Ardından diğer tüm malzemeleri ekleyin. Domatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayın. Sos malzemesini akışkan bir kıvam alacak şekilde çırpın. Salatanın üzerine dökerek servis edin.



PÜF NOKTASI

İsterseniz bu salatayı, üzerine salsa sos dökerek de servis edebilirsiniz.



TAVUKLU SEZAR SALATA



4 dilim tavuk göğüs fileto

Kruton

Göbek marul

Parmesan peyniri

1 diş sarımsak

1 adet limon

1 çay kaşığı hardal

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz ve tane karabiber

1 yemek kaşığı kapari çiçeği

1 tatlı kaşığı ançüez ezmesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI: Sezar sos için gerekli malzemeyi rondoda çekin. Teflon tavaya biraz zeytinyağı koyup tavuk filetoları tavaya koyup kızartın. Göbek marulu yıkayıp üzerine sos dökün. Izgara tavuk filetolarını da salatanın üzerine dizin. Kruton ve tıraşlanmış parmesan ile servis edin.



FRANSIZ USULÜ KEÇİ PEYNİRİ SALATASI



Akdeniz yeşilliği

Çeri domates

Kuru kayısı

Dolmalık fıstık

Baget ekmek

Keçi peyniri

Pul biber

SOSU İÇİN:

Balzamik sirke



YAPILIŞI: Baget ekmeklerinin üzerine keçi peynirini yerleştirip pul biber serpin. Fırının ızgara bölümünde pişirin. Dolmalık fıstıkları tavada kavurun. Akdeniz yeşilliğini, çeri domatesleri kesin. Hepsini servis tabağına dizin. Balzamik sirke ve zeytinyağını karıştırıp üzerine dökün.