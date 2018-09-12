Herkese Merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, keskin ve yakıcı tadı ile beni benden alan, birçok yemeğin ve sosun yapımında çekinmeden kullandığım hardalın tarifi var. Ev yapımı olanlardan daha önce denediniz mi bilmiyorum, eğer genzinizin ve bütün solunum yollarınızın bir anda açılmasına, gözlerinizin yuvalarından çıkmasına, damağınızda kıyamet kopmasına hazırsanız, o zaman kemerleri bağlayın; çıt çıt ağzınızda patlayacak enfes bir ev yapımı hardal tarifi ile karşınızdayım.



HARDAL DEYIP GEÇMEYIN



İlk defa 1720'lerde Londra'da yaşayan bayan Clements tarafından hazırlanmış, bence asrın buluşu hardalı, patates salatasının ve her türlü yeşil salatanın sosunda, sandviçlerde, ızgara etlerin, tavukların yanında, soğuk etlerle, peynirlerle, haşlanmış sebzelerle; tek başına veya dereotu, kimyon, sarmısak, maydanoz, bal, tarhun gibi lezzetlerle bir arada kullanmak nefis oluyor.

Ev yapımı hardal ile ilgili dikkat etmemiz gereken bazı detaylar da yok değil.

Mesela uzun süre bekleyince biraz katılaşabilir, ılık su ilave ederek biraz daha inceltebilirsiniz.

Bu nedenle içine azıcık zeytinyağı ilave ederiz. İçine ilave edilen zeytinyağı hardalın kurumasını önler, parlak bir görüntü verir. Ya da hiç limon suyu ve zeytinyağı koymadan ev yapımı hardal hazırlayan birçok kişi gibi siz de suyla karıştırıp aynı lezzeti yakalayabilirsiniz.

İsterseniz içine bir-iki çay kaşığı toz şeker ve bir-iki çay kaşığı tuz ilavesi ile tadını çeşnilendirebilirsiniz.



GÜZEL BİR HARDAL İÇİN PÜF NOKTALARI



Hardal yaparken kesinlikle sıcak su kullanılmamalıdır. Sıcak su hardalın yapısındaki enzimleri bozup yağını uçuracağından acılık ve keskin koku oluşmasına neden olur. Hardal tozundaki bu reaksiyonu sona erdirmek için sirke, koruk suyu gibi asidik malzemeler kullanılabilir. Hardal sosları; yapımındaki önemli nokta hangi anda reaksiyona son verilmesi gerektiğinin belirlenmesi deneyim gerektirir. Su ile reaksiyonunu tamamlayan hardal soslarına bazı tatlandırıcılar ve koku verici malzemeler yani limon, sirke ve ya tuz ilave edilir.



EV YAPIMI ZENCEFİLLİ HARDAL



50 gr. hardal tozu ya da hardal tohumu

1 çay bardağı ılık su

1 cay kaşığı zencefil tozu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı limon suyu



YAPILIŞI: Hardal tozunu ve zencefil tozunu cam kaseye alıp içine ılık suyun yarısını ilave edip iyice çırpıyoruz. Uygun kıvamı bulmak için suyun tamamını değil, önce yarısını, sonra kalanını ekliyoruz. Limon suyu ve zeytinyağını da ilave edip tekrar karıştırıyoruz. İstediğimiz kıvama gelene kadar azar azar su ilave ediyoruz ve cam bir kavanozda muhafaza ediyoruz.