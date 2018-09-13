Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, doğal antibiyotik kabul edilen, Neolitik çağdan bu yana, dünyadaki hemen her kültüre ait mutfaklarda yeri olan, Sümerliler'in M.Ö. 2600'lü yıllarında yazdığı tabletlerinde bile adına rastlanmış efsanevi ve mucizevi bitki sarımsaklı pratik tariflere yer veriyorum. Eski çağlardan bu yana sarımsak, soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır. Arkeolojik araştırmalar gösteriyor ki, tarihin ilk çağlarından bu yana Sümerler, sarımsağı ilaç niyetine kullanmışlar. Ayrıca eski Mısırlılar'ın sarımsağı yedikleri ve doğal ilaç olarak kullanmaya başladıklarını araştırmalar gösteriyor. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde sarımsaktan bolca söz etmektedir.



SERT VE KESKİN KOKULU



Sarımsak; sert ve keskin kokusu, acımsı tadı sebebiyle, kimi kişiler tarafında pek sevilmiyor olsa da, esasen yemeklere kattığı rahiya ve aroma sebebiyle mutfakların vazgeçilmezidir. Kokusu rahatsız edici olsa da, lezzeti ve faydaları nedeniyle, yine de gönlümüzde yeri ayrı olan sarımsağın bu feci kokusunu geçirmek için bir formül var mıdır acaba? Var elbette; mesela karanfil çiğnemek, maydanoz yemek, taze sıkılmış limon suyu içmek gibi. Sarımsak, ayrıca kötü kokusu sebebiyle, kullanılmaya geç başlanmış sebzelerden biridir. Sizler için bugün, Gaziantep yöresinde yapılan sarımsak turşusunu pratik bir şekilde hazırladım. Diğer yandan acıktığım zaman karşı koyamadığım sarımsaklı ekmeğin leziz tarifini anlattım. Son olarak da, közlediğim sarımsakları ev yapımı mayonez ile karıştırdım. Patates kızartması ve kızarmış ekmek ile yakışan bu mayonez tarifimi denemenizi öneririm.



KÖZ SARIMSAKLI MAYONEZ



4 baş sarımsak

1 adet yumurta

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı taneli hardal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI: İlk olarak ise, önceden ısıttığımız 175 derece fırında sarımsakları közleyerek başlıyoruz. Bunun için folyo kağıdın içine sarımsakları koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı ilave edip fırında közlüyoruz. Ayrı bir yerde yumurta, limon suyu, hardal, tuz ve karabiberi çırpıyoruz; ayçiçek yağını yedirerek çırpmaya devam ediyoruz. Közlenmiş sarımsakları ezerek mayonezin içine karıştırıp kıvamını belirliyoruz. Cam kavanozda muhafaza ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Sarımsakları mangalda közleyebileceğiniz gibi, mayonezi yaparken de içine taneli hardal ilave etmeyebilirsiniz. Ya da köz sarımsak tadını sevmiyorsanız, kurutulmuş sarımsağı mayoneze ilave edip yakın bir lezzete ulaşabilirsiniz.



SARIMSAKLI EKMEK



1 adet dilimli baget ekmek

4 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 avuç ıspanak yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam maydanoz

YAPILIŞI: Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine baget dilimlerini diziyoruz. Sarımsakları ezip zeytinyağı ve kekik ile karıştırıyoruz. Dilimlerin üzerine önce tereyağı, ardından sarımsaklı zeytinyağlı karışımı sürüyoruz. Üstlerine doğradığımız ıspanak yaprakları ile kaşar peynirini serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Ispanak yerine roka ya da Ege otları da ilave edebilirsiniz. Ayrıca kaşar peyniri yerine rendelenmiş mozarella peyniri de enfes olacaktır.



SARIMSAK TURŞUSU



15 baş sarımsak

2 su bardağı sirke

1 litre su

6 yemek kaşığı tuz

Kurutulmuş Arnavut biberi



YAPILIŞI: Bir kavanozun içerisine, kabuklarından temizlenmiş ve güzelce soyulmuş sarımsakları, suyu, Arnavut biberini, sirkeyi ve tuzu koyuyoruz. Malzemeleri koyduktan sonra kavanozun kapağını hava almayacak şekilde, sıkıca kapatıyoruz. Kavanozu, güneş görmeyen serin bir yerde 20 gün bekletiyoruz.