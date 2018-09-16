Herkese merhaba. Uşak'ta Sabah etkinliği kapsamında geçtiğimiz günlerde Uşak'taydık. Dün sizlerle Uşak mutfağının özelliklerini paylaştım. Bugünse dillere destan Uşak tarhanasının yapımını anlatıyorum. Yörük kültürünün en yoğun yaşandığı ve halkının büyük çoğunluğu yörüklerden oluştuğu bilinen Uşak ilinde de tarhananın yeri bambaşka. Hemen hemen her evde tarhana kültürü yaşatılıyor. Yörelere göre tarhananın malzemelerinde ufak tefek farklılıklar olmasına rağmen temelde aynı mantığa dayanıyor. Tarhana, Uşak için ne kadar önemliyse, Uşak ilimizin ilçesi olan Eşme için de o kadar önemli. Eşme'de insanlar tarhanayı gerçek manada bir kültür unusuru olarak devam ettiriyor. Yaşlısı genci, zengini fakiri ayırt etmeksizin kış mevsimine hazırlık olarak tarhana imal ediliyor. Tarhana gerçek manasıyla Eşme'de yaşatılıyor ve çok seviliyor.



NEDİR BU EŞME TARHANASI?

Eşme tarhanası, geçmişte nasıl yapılıyorsa bugün de aynı şekilde üretiliyor. Eşme tarhanasının içine katılan ürünler doğallığıyla da farklılık arz ediyor. Yörede yetişen domates, kapya biber, soğan, yoğurt ve nane katılıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr'den ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle....



Uşak usulü tarhana çorbası



YAPILIŞI:

Domatesi rendeleyip yağla birlikte tencereye alıyoruz. Tuzunu da ayarlayıp biriki dakika kadar erimesini sağlıyoruz. Domatesiniz yoksa dertlenmeyin, sadece salça ile de pişirilebilir. Domates biraz daha fazla lezzet katacağı için konulmalı, tarhananın içinde zaten bir miktar vardır. Domates eridikten sonra salçayı da ekleyip karıştırıyoruz. Domates ve salça birbirine karıştıktan sonra suyu ekliyoruz. Aynı anda istediğimiz miktarda nane ve pul biberi de ekliyoruz. Tarhanayı, devamlı karıştırarak soğuk suya katıyoruz. Çorba kaynayana kadar devamlı karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyoruz ve bir-iki dakika daha ocakta tutup indiriyoruz.



1 çay bardağı kadar tarhana

1 adet orta boy domates

1 çorba kaşığı salça

50 gr. margarin

Kuru nane

Pul biber

Tuz

1.5 litre su



EBEM KÖFTESİ



Yarım kg. dana kıyması

1 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 büyük baş kuru soğan

1 tatlı kaşığı karbonat

Yeşil nane

Maydanoz

Aldığı kadar un



KIZARTMAK İÇIN:

Ayçiçek yağı



YAPILIŞI:

Soğanı rendeleyip maydanozla naneyi kıydıktan sonra bir kapta hepsini iyice harmanlayıp yoğuruyoruz. Düz bir zeminde, zemini sürekli unlayarak avuç içi şeklinde şekiller veriyoruz. Köfteleri kızgın yağda kızartıyoruz. Hamburger köftesi gibi renk aldığı zaman piştiğini anlıyoruz. (Bu köfteler, Uşak yöresinde, piştikten sonra ayrı bir kaba konulan tuz ve karabibere banılarak yenir.)



EV YAPIMI TARHANA



1 kg. domates

1 kg. kırmızı biber

1 kg. kuru soğan

Yarım kg. çiğ nohut

1 kg. yoğurt

3 yemek kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

1 demet nane

5 kg. un



YAPILIŞI:

Domates, soğan, biber, maydanoz ve taze naneyi yıkayıp ince ince doğruyoruz. Üzerine 1 litre su ekleyerek iyice yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Daha sonra haşlanmış nohutu da ekleyerek blender ile eziyoruz ya da süzgeçten geçiriyoruz. Karışımı geniş bir kaseye alıyoruz. Yoğurt ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Elenmiş un ile katı bir hamur yapıyoruz. Cam veya çelik bir kaba koyup üzerini kapatıyoruz ve altı-yedi gün bekletiyoruz. Her gün sabah, öğle, akşam hamuru karıştırıyoruz. Süre dolunca bir örtü üzerine küçük parçalar halinde ufalıyoruz. Son olarak kevgirden geçirip gölgede iyice kurutuyoruz. Tarhanayı, bez bir torbaya koyup saklıyoruz. (Tarhana, altıyedi günlük bekleme süresinde şayet sulanırsa, biraz un ilave edebilirsiniz. Diğer yandan ne kadar çok beklerse, o kadar ekşi bir tadı olacaktır.)