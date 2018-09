Adana lezzetleri anlatmak ile bitmiyor sevgili okuyucular. Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi, müthiş bir oluşum gerçekten. Biliyorsunuz, Adanalı hanımların kendi ürünlerini üretebilecekleri atölyenin temel atma töreni için geçtiğimiz günlerde Salmanbeyli köyündeydim. Kuru patlıcan dolmasından etli yaprak sarmasına, içli köfteden humusa, teretürden yüksük çorbasına kadar, Adana'nın meşhur kebaplarının gölgesinde kalmayacak nefislikte lezzetler ile tanıştım.



ORGANİZE OLMALILAR

Anadolu'da daha ne kınalı eller var. Keşke her ilimizde, hanımlarımız böyle birlik olup kendi mutfak kültürlerini tanıtmaya yönelik organize olsalar. İlk fırsatta tekrar yolumun düşmesi dileği ile Adana'dan ayrılıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Tüm kınalı ellerden öperim.



YÜKSÜK ÇORBASI BAŞLI BAŞINA BIR KÜLTÜR

Yüksük çorbanızı salçalı yapabildiğiniz gibi, yoğurtlu da yapabilirsiniz. Yüksük çorbanızın yanına et yemeği, fırında tavuk gibi yemekler pişirebilirsiniz. Bir kase yüksük çorbası yaklaşık olarak 170 kaloriye denk gelmektedir.



MÜKEMMEL BIR YÜKSÜK ÇORBASI IÇIN PÜF NOKTALARI

Nohudu önceden haşlayarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Bu şekilde hem pilav yapımında, hem de çorba yapımında pratik bir şekilde çıkartıp kullanabilirsiniz. Böylece zamandan da tasarruf etmiş olursunuz.

Hamurun içine koyduğumuz irmik, haşlanıp açılmaması için.

Arzu ederseniz iç malzemesini yoğurttan da hazırlayabilirsiniz.





YÜKSÜK ÇORBASI



HAMUR İÇIN:

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı irmik

400-450 gr. un

1/2 su bardağı su

Tuz



İÇ MALZEME IÇIN:

200-250 gr. kıyma

1 adet orta boy soğan

Tuz

Karabiber



ÇORBA İÇIN:

250 gr. hamur

1.5 litre su

1 çorba kaşığı biber salçası

1.5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kuru nane

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 çorba kaşığı limon suyu

Tuz



YAPILIŞI: Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi, kıyma suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Hamur için; ıslanmış irmik, yumurta, tuz ve unu; azar azar su ekleyerek yoğurup biraz sertçe hamur yapıyoruz, üstünü ıslak bezle örtüp 30 dakika kadar bekletiyoruz. Hamuru dört eşit bezeye ayırıyoruz, her bezeyi 2 milimetre inceliğinde açıyoruz. Hamuru unlayarak ikiye katlıyoruz, tekrar unlayarak dikdörtgen şekline getiriyoruz ve 1 santim eninde kesiyoruz. (Kesilen parçaları açtığınızda uzun şeritler elde edeceksiniz.) Bu şeritlerin dört-beş tanesini üst üstü koyup tekrar keserek 1 santimlik kareler elde ediyoruz. Hamurların içine soğumuş kıymalı harçtan koyup dört köşesini birbiriyle yapıştırarak kapatıyoruz. Kapanmış hamurları, unlanmış tepside bir saat kadar oda sıcaklığında kurutuyoruz. Not: Bu aşamadan sonra bir bezeden elde ettiğimiz hamur için çorba ölçüsünü vereceğim.Tüm bezeleri açıp hamurlarınızı mantı haline getirdiğinizde; ya fırınlayarak ya da fırınlamadan derin dondurucuda saklayabilirsiniz.



ÇORBA İÇIN: Salça ve tereyağını çorba tenceremizde hafifçe kavuruyoruz. Bu karışıma suyu ekleyip fokur fokur kaynatıyoruz. Hamurları kaynar suya atıyoruz. Kuru naneyi ekleyip hamurları 10-15 dakika pişiriyoruz. Hamurlar pişmeye yakın olduğunda haşlanmış nohutları ekliyoruz. Limon ve tuzu ekledikten sonra ateşten alıyoruz, yarım su bardağı soğuk su ekleyerek hamurların dirilmesini sağlıyoruz.