Batı ve Doğu Asya'da oldukça popüler olan şerbet, Arapça bir kelime olan 'shariba'dan geliyor. Anlamıysa 'içmek'… Şerbet için bir saray içeceği, geleneksel bir tat ve iyileştirici de denebilir.

Şerbet denince aklımıza ilk gelen Osmanlı sofralarıdır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda şerbet için kullanılan baharatların, şifalı otların ve meyvelerin eczacılar ve doktorların gözetiminde yetiştirildiği biliniyor. Günümüzde ise sokaklarda bile bulmak artık çok zor.

Bugün size öncelikle loğusa şerbetini anlatıyorum.

Bu şerbet, esasen son derece geleneksel bir içecektir.

Doğumdan sonra hemen loğusa şerbeti kaynatılır ve misafirlere ikram edilir. Bazı bölgelerde söz, nişan ve düğün gibi çeşitli etkinliklerde de ikram edilir.

Genellikle meyve, çiçek özleri ve otlardan yapılan serinletici ve sağlıklı bir şurup olan şerbet tariflerine geçelim...



OSMANLI USULÜ KARIŞIK MEYVE ŞERBETI



MALZEMELER



2 litre su

1.5 su bardağı şeker

1/2 limon

5 tane orta boy elma

2 tane armut

1 kase kayısı



YAPILIŞI: 2 litre suyumuzu tencereye alıyoruz, üzerine şekerimizi ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Diğer yandan meyvelerimizi yıkıyoruz ve kabuklarını soyup herhangi bir şekilde doğruyoruz. Kaynayan suyun içine meyvelerimizi ekliyoruz ve yine kaynamasını bekliyoruz. Tekrar kaynayınca, içine yarım limon suyunu sıkıp ekliyoruz ve meyvelerin iyice yumuşamasını bekliyoruz. Meyveler yumuşayınca blendırdan geçirip soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca, bir tülbent sayesinde süzüyoruz. Servis yaparken, bardağın yarısına şerbet döküp üzerine soğuk su ekliyoruz.



OSMANLI USULÜ ŞEFTALİ ŞERBETİ



MALZEMELER



2 litre su

1.5 su bardağı şeker

1/2 limon

7 tane orta boy şeftali



YAPILIŞI: 2 litre suyu tencereye alıyoruz, üzerine şekeri ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Şeftalileri güzelce yıkıyoruz ve kabuklarını soyup herhangi bir şekilde doğruyoruz. Kaynayan suyun içine şeftalileri ekliyoruz ve yine kaynamasını bekliyoruz. Tekrar kaynayınca, yarım limonun suyunu ekliyoruz ve şeftalilerin iyice yumuşamasını bekliyoruz. Şeftaliler yumuşayınca blendırdan geçiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şurup soğuyunca bir tülbent yardımıyla süzüyoruz. Bardağın yarısına şurup koyup üzerine soğuk su ekleyerek ikram ediyoruz.



LOĞUSA ŞERBETI



MALZEMELER



1/2 kg. loğusa şekeri

5 su bardağı toz şeker

15 adet karanfil

15-20 bardak su



YAPILIŞI: Büyük bir tencereye su, şeker ve loğusa şekerini koyup yarım saat boyunca kaynatıyoruz. Daha sonra kabuk tarçın ve karanfilleri karışıma ekliyoruz ve kaynatmaya devam ediyoruz. Şerbet soğuduktan sonra tülbent yardımıyla süzüyoruz ve sıcak ya da soğuk olarak ikram ediyoruz.