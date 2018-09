Herkese iyi haftalar.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis yemekler var...

Bugün 30 dakikada sofra kurmak üzere mutfağa giren bendeniz, en sevdiğim yemekleri yapmak istedim. Evde kalan peyniri nasıl değerlendirsem diye düşündüğümde, aklıma nefis bir peynir sos yapmak ve tavuk bonfile ile beraber sunmak geldi. Sonuç gerçekten muazzam oldu, umarım siz de seversiniz.

Aslında anlatmak isteğim; ızgara et ya da tavuğun üzerine dökmek için pişirilecek baz peynir sosunu, siz istediğiniz peynirle yapabilirsiniz.

Kullanacağınız peynir, damak zevkinize ve bütçenize uygun olarak değişiklik gösterebilir.



ŞİRİN GARNİTÜRLER

Buzdolabımda her zaman bebek havuç ve kabak mevcuttur ve çok severek yediğim bir garnitür çeşididir. Bebek patates, bebek patlıcan ve bunun gibi birçok sebzenin mini mini halini süpermarketlerde bulabiliyor ve et, tavuk, hatta ızgara balıklara eşlik etmeleri için tabaklara kondurabiliyoruz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KALMIŞ PEYNIRLERDEN TAVUK BONFILE



YAPILIŞI: Tavukları yüksek ısıda arkalı önlü mühürleyerek pişiriyoruz. Bir tavada zeytinyağı ve tereyağını eritip soğanları kavuruyoruz ve krema ile peynirleri ilave ediyoruz. Sirke, tuz ve karabiberi de ekliyoruz, bir tık kaynatıp altını kapatıyoruz. Sosu tavukların üzerine gezdirerek servis ediyoruz.



MALZEMELER



400 gr. tavuk bonfile

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1.5 yemek kaşığı tereyağı

100 gr. evde kalmış karışık peynir

4 yemek kaşığı ince doğranmış soğan

1/4 su bardağı krema

1 yemek kaşığı elma sirkesi



KARADUTLU UN HELVASI



YAPILIŞI: Tereyağını eritiyoruz, unu ekleyip pembeleşene dek karıştırarak kavuruyoruz. Unu ikiye ayırıyoruz, bir parçasına süt ekleyip karıştırıyoruz. Sütü çekince, bir su bardağı toz şeker ilave edip karıştırıyoruz ve tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alıyoruz. Kalan una karadut suyu ekleyip karıştırıyoruz. Suyunu çekince, kalan toz şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Ocaktan alıp kapağı kapalı olarak beş dakika dinlendiriyoruz. Kalıba bir kat sade, bir kat karadutlu helva yerleştiriyoruz. Kalıptan çıkarıp dilimliyoruz.



MALZEMELER



1 su bardağı karadut suyu

1 su bardağı karadut tanesi

200 gr. tereyağı

3 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 su bardağı tozşeker



BALLI GARNİTÜR



YAPILIŞI: Sebzeleri tuzlu suda haşlıyoruz. Bir teflon tavada bal ve sirkeyi çok az su ilavesiyle ısıtıyoruz. Tuz ve karabiber ekliyoruz. Sebzeleri ekleyip iki-üç dakika kadar soteliyoruz.



MALZEMELER



Yarım paket bebek havuç, yarım paket mini kabak, kırmızı biber

2 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı bal

Tuz

Karabiber



PÜF NOKTASI

Bilenler bilir, bal çok ısıtılmaya uygun bir malzeme değildir. Bu nedenle biraz su ile seyreltiyorum ve pişme süresinin iki-üç dakikayı geçmemesine dikkat ediyorum.