Herkese merhabalar.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tarihi insanlık kadar eski bir tatlı olan aşureyi yapıyoruz.

Malum, aşure zamanı geldi çattı, konu komşu envai çeşit süslemelerle aşurelerini dağıtmaya başladı.

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günüdür. İslam kültüründe önemli bir yeri ve kıymeti olan bir gündür. Asırlardır eski gelenek devam ediyor, ocaklarda aşure kaynatılıyor.

İslam dinine göre, aşure tatlısı için para harcamak büyük sevaptır.

Yapılışı zahmetli, tadı mükemmel aşurenin içinde onlarca ayrı malzeme var; hem ortak bir lezzet yaratıyorlar, hem de kendi farklılıklarını muhafaza ediyorlar.

Bugünlük benden bu kadar.

Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ILIKKEN SERVİS EDİLMELİ

Aşure, jöle gibi berrak olamaz çünkü yapısına aykırı. Buğday ona gizemli bir buğu katar. Az buğday konup kıvam almayan bir aşureye nişastayla kıvam vermek kabul edilemez. Çünkü buğday, aynı zamanda uçuk kahverengiyle koyu krem rengi arasındaki hassas çizginin temel kaynağıdır. Aşurenin lezzeti ılıkken doruk noktasındadır. Soğuduğunda muhallebi tadına yakınlaşır. Yapı itibariyle doğal malzeme içeren aşure tatlısı, buzdolabında saklanmalı. Ama uzun süre de beklememeli, aksi takdirde sulanır ve ekşir.



AŞURENIN ORTAYA ÇIKIŞI

Aşure geleneği, asırlar öncesinden geliyor. Rivayete göre; Nuh Peygamber ve ona inananlar, tufandan kurtulduktan sonra karaya oturan gemilerinde kalan yiyecekleri bir araya toplayıp bir yemek pişirir. Buna da aşure adı verilir. Aşure, Arapça bir kelimedir. 10, 10'uncu manasına gelir. Çok eskiden beri yapılan aşure aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilir, aşure testisi adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılırmış.



AŞURE



MALZEMELER



2 su bardağı buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı sarı üzüm

15 adet kuru incir

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

3.5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt



SÜSLEMEK IÇIN:

1 su bardağı fındık

15 adet ceviz

1 adet nar

Tarçın

Antep fıstığı



YAPILIŞI: Bir gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudu, içine tuz ilave edip sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun suyunu değiştirip bir saat haşlıyoruz. Kuru fasulyeyi de suyunu değiştirip 15 dakika haşlıyoruz. İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayıp suyunu süzüyoruz. Kuş üzümlerini beş dakika kaynat��p suyunu süzüyoruz. Kayısıları küçük küçük doğrayıp iki su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Sarı üzümleri, bir su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzüyoruz. Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyuyoruz. İçine yedi su bardağı su ilave edip 30 dakika haşlıyoruz. Sonra tekrar yedi su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatıyoruz. Aşure toplam 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave ediyoruz. Aşure 50 dakika boyunca kaynadığında sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırıyoruz. Kaynama süresi bir saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alıyoruz. Aşuremizi servis kaselerine paylaştırıyoruz. Ilıkken üzerlerini isteğe göre ceviz, nar, fındık, tarçın ve Antep fıstığı ile süsleyip servis yapıyoruz.



PÜF NOKTASI

Sarı üzüm ve kayısıyı haşladığımız suyu atmayıp aşuremize ilave edersek, tadı enfes olur.