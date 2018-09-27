Herkes merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pek çok yerde yetişebilme özelliğine sahip olan semizotlu tariflere yer veriyoruz.

Semizotu, tam bir şifa kaynağı. Besin değeri yüksek olan semizotu, en fazla omega 3 değerine sahip olan sebze olarak biliniyor.

Antioksidan vitaminler olarak kabul edilen A ve C vitaminlerini bol miktarda içeren semizotu, bu özelliğiyle ıspanaktan daha fazla antioksidan etkiye sahiptir. Semizotu ayrıca; diyet lifi, vitamin ve mineraller açısından da zengindir. İçinde bol miktarda bulunan A vitamini bir antioksidandır ve gözlerimize çok faydalıdır. Çeşitli göz hastalıklarında tedavi edici etkisi vardır. A vitamini ayrıca, cilt yapımız için de gereklidir. Semizotunda ayıca C vitamini de bulunmaktadır.

Ben bugün sizlere semizotlu bulgur pilavı, semizotlu börek ve semizotlu patates salatası yaptım.

Umarım seversiniz.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SEMİZOTLU BULGUR PİLAVI



YAPILIŞI: Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencereye koyuyoruz. Soğanı doğrayıp tencereye ekliyoruz ve kavuruyoruz, salçayı ekleyip karıştırıyoruz. Semizotunu yıkayıp çok ince olmayacak şekilde doğruyoruz, tencereye ekleyip biraz yumuşayana kadar kavuruyoruz. Küçük küçük doğranmış sarımsakları, bulguru, tuzu ve suyu ekliyoruz. Suyunu çektiğinde altını kapatıp yaklaşık 20 dakika dinlendiriyoruz.



MALZEMELER

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy kuru soğan

Yarım demet semizotu

2 kase pilavlık iri bulgur

3- 3.5 kase su

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı salça (biber ve domates karışık)

1 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz



SEMİZOTLU BÖREK



MALZEMELER

1 kilo hazır yufka (5 adet)

1 bağ semizotu

Dereotlu peynir (istenilen herhangi bir peynir)

1 adet kuru soğan

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı toz nane

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Tuz



ÜZERI İÇIN:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Çok az su

Çörek otu



YAPILIŞI: Semizotunu iyice yıkayıp istediğimiz boyutta doğruyoruz. Domatesi, biberleri ve soğanı çok küçük doğruyoruz. Derin bir kapta tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Yufkaları ortadan ikiye kesiyoruz, geniş kenarına iç harcı koyup rulo yapıyoruz. Hazırladığımız ruloları, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yan yana diziyoruz. Bir kapta yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve suyu iyice karıştırıyoruz. Bu karışımı böreklerin üzerine bolca döküyoruz, üzerine çörek otu serpiyoruz. 200 derecede ısıttığımız fırında pişiriyoruz.



SEMİZOTLU PATATES SALATASI



YAPILIŞI: Patatesi haşlıyoruz. Patatesleri küp küp, diğer malzemeleri dilediğimiz gibi doğruyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıp arzuya göre sosunu ekleyip servis ediyoruz.



MALZEMELER

8 adet patates

4 adet domates

2 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

Yarım demet maydanoz

Yarım demet semizotu

2 adet salatalık

Zeytinyağı

Tuz

Limon suyu

Nar ekşisi

Toz kırmızıbiber