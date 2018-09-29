İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Hint rüzgarları esiyor. Hint mutfağı, tıpkı Türk mutfağı gibi bölgeden bölgeye değişiklik gösteren bir mutfaktır.

Genel olarak baharatlar ve köri, Hint mutfağının başrol oyuncularıdır ve bu mutfakta Türk damak zevkine hitap edecek türden yemekleri bulmak mümkündür.

Hindu inanışında ineğin kutsal sayılışı, Hint mutfağında dana eti tüketimini bir hayli etkilemiştir.

Bundan dolayı Hintliler yemeklerde, dana eti yerine tavuk eti veya deniz ürünleri kullanmayı tercih ederler. Kullanılan etin üzerine dökülerek veya ayrı bir kapta servis edilen köri sos, et yemeklerinin tamamlayıcısıdır.

Bir gün sizlere, a'dan z'ye köri dosyası açacağım.

Hindistan'da tek başına köri istediğinizde pek çok kişi bir şey anlamayacaktır.

Çünkü köri, bilinenin aksine, çok çeşitli baharatların bir arada kullanıldığı bir sos çeşididir.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SAMOSA



YAPILIŞI: Karnabaharı ve bezelyeyi kaynar suda beş dakika bekletiyoruz. Diğer bütün malzemeyi minik minik doğruyoruz, hepsini bir kasede karıştırıyoruz. Karnabahar ve bezelyeleri de ekliyoruz. Yufkaları şeritler halinde keserek muska şeklinde sarıp kızartıyoruz.



MALZEMELER

90 gr. bezelye

16 gr. kişniş tohumu

4 adet yufka

3 diş sarımsak

2.5 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı zencefil

2 çay kaşığı limon

2 adet patates

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 adet soğan

Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu

Çeyrek karnabahar

Yufka

Tuz



HİNT TATLISI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı süt tozu

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı toz şeker



ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı tozşeker

3 su bardağı su

Yarım limon



KIZARTMAK İÇİN:

Bol sıvı yağ



YAPILIŞI: Şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatıyoruz, içine yarım limon sıkıp ocaktan alıyoruz. Hamuru için; unu, süt tozunu ve kabartma tozunu eleyerek bir kaba koyuyoruz. Başka bir kabın içerisinde ise yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve suyu karıştırıyoruz. Daha sonra unlu karışıma ekleyerek birbirine yediriyoruz. Yumuşak, ele yapışan bir kıvamda hamur hazırlayacağız. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ve 30 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Derince bir tencereye sıvı yağ koyuyoruz, iyice ısınınca ocağı kısıyoruz. Yuvarlak hamurlarımızı yağın içine atıp çevirerek kızartıyoruz, ardından direkt soğuk şerbetin içine atarak şerbetini çekmesini bekliyoruz.