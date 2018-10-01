İdilika'nın Mutfağı'na bugün biberiyeyi konuk ediyoruz. Mısır'daki firavun mezarlarından biberiye parçaları çıktığını biliyor muydunuz? Bu bilgi bana, biberiyenin Eski Yunanlar'da ve Roma'da da bilinen ve değer verilen bir bitki olduğunu gösteriyor. Biberiye aynı zamanda aşk tanrıçası Afrodit'e adanmıştır. Daha sonra Avrupa'da gelinlerin düğünlerinde taşıdıkları çiçek buketinin içinde bağlılık simgesi olarak yer almıştır. Biberiye o kadar enteresandır ki; sakızsı, hafif acılı, son derece güçlü ve keskin bir kokusu vardır. Salatalara ve salçalara çeşni katar, et, tavuk, balık yemeklerinin ağır kokularını hafifletir, sindirimlerini kolaylaştırır. Sirkeyle karışımından hoş bir salata sosu yapılır. Kuzu, koyun, dana etiyle çok iyi uyuşur, domates sosunun lezzetini artırır. Sarımsaklı, zeytinyağlı, kekikli Akdeniz yemeklerinin vazgeçilmez otlarından biridir. İstediğiniz zaman bana idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BİBERİYELİ ANTRİKOT



YAPILIŞI:

Öncelikle tavayı ısıtıyoruz ve antrikotları kızgın tavaya atıp arkalı önlü mühürlüyoruz. Sonra antrikotları alıyoruz. Yine aynı tavanın içerisine tereyağını ilave edip ezilmiş sarımsakları iki dakika çeviriyoruz. Kırmızı toz biberi ve kimyon tohumlarını atıp antrikotları içine yerleştiriyoruz. Biberiye dallarını etlerin üzerine dizip kapağını kapatıyoruz. İyice piştiğine emin olduğumuzda tuz ilave ediyoruz.



MALZEMELER

4 adet dana antrikot

1 dal biberiye

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

2 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı kırmızı toz



BİBERİYELİ ÇİKOLATA



MALZEMELER

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket toz krem şanti

75 gr. tereyağı

1 çay bardağı ılık süt

200 gr. bitter çikolata

1 adet çubuk vanilya

1 dal biberiye

1 yemek kaşığı acı pul biber



YAPILIŞI:

Toz şeker, ılık süt, toz krem şanti ve tereyağını sos tenceresine alıyoruz. Malzemeleri bir çırpma teli yardımıyla karıştırdıktan sonra ocağa alıp kısık ateşte pişiriyoruz. İkiye kestikten sonra bir bıçak ucuyla kazıdığımız vanilya çekirdeklerini ekliyoruz. Kaynamaya başlayan karışımı bir-iki dakika sonra ocaktan alıp pürüzsüz olması için tel süzgeçten geçiriyoruz. Küçük parçalar halinde kırdıktan sonra bitter çikolataları karışıma katıyoruz. Kendi sıcaklığıyla erimesi için karıştırıyoruz. Tabanını alüminyum folyo ya da streç filmle kapladığımız bir tepsiye karışımı döküyoruz. Biberiye ve pul biber serpiyoruz. Oda ısısında dinlendirdikten sonra buzdolabına kaldırıp kıvam alması için bekletiyoruz. Soğuyan ve blok haline gelen fudge karışımını bir kesme tahtasında kareler halinde dilimleyerek servis ediyoruz.



BİBERİYELİ PİDE



YAPILIŞI:

Mayayı ve bir yemek kaşığı toz şekeri ılık suda eritiyoruz. Dört su bardağı unu ve iki tatlı kaşığı tuzu geniş bir kapta karıştırıyoruz. Ortasını havuz gibi açıp eriyen mayayı döküyoruz. Bir yandan azar azar zeytinyağı ekleyip yaklaşık 10 dakika yoğuruyoruz. Üzerini streçleyip oda sıcaklığında üç saat bekletiyoruz. Üç saat sonunda ikiüç dakika daha yoğuruyoruz ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine hamuru yayıyoruz. Parmak uçlarımız ile hamura bastırıyoruz. Hamurun üzerine zeytinyağını, parmesan peynirini, biberiyeyi ve karabiberi serpip kırmızı soğanları piyazlık şekilde doğrayarak dilim zeytinlerle birlikte üzerine dizip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



MALZEMELER

1.5 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya (42 gr.)

1 yemek kaşığı toz şeker

4 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

Zeytinyağı

1/4 su bardağı parmesan peyniri

Biberiye

Taze çekilmiş karabiber

1 adet kırmızı soğan

Yarım kase dilim zeytin