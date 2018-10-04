Herkese merhaba, Bu akşam atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' gecesi. Bu dizi için arkadaşlar ile sözleşip özel dizi akşamı organize ediyoruz. Bu hafta da benim evimde toplanıyoruz.

Ben de dizi keyfine uygun atıştırmalıklar hazırlamayı düşünüyorum.

Öncelikle yapımı son derece pratik olan yufkadan cips yapacağım.

Dizi o kadar heyecanlı ve izlerken kendimi kaptırıyorum ki, çatır çutur hazır cips yiyip fazladan kalori alacağımıza, en azından kendi yaptığımız hafif cipslerden tüketelim diye düşündüm.

Malum, havalar soğumaya başladı. Akşam olunca illa ki çay demleniyor.

Ben de misafirlerimin içini ısıtacak bol meyve aromalı ıhlamur hazırlamayı ihmal etmeyeceğim tabii ki.



İKİ DAKIKADA DIP SOS

Kızartılmış sebzeler, patates cipsleri ve kızartılmış ekmek ile servis edebileceğiniz bir sos tarifi paylaşıyorum.

Masanızı zenginleştirecek ve oldukça pratik bir şekilde yapabileceğiniz dip sosumu seveceğinize inanıyorum.

Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize iyi seyirler...



EV YAPIMI KOLAY DİP SOS



YAPILIŞI: Dip sos için uygun bir kapta süzme yoğurdu güzelce karıştıralım. Üzerine nane, kekik, kırmızı biber ve yeteri kadar tuz ekleyip karıştıralım.



MALZEMELER



1 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

Tuz



PÜF NOKTASI



Eğer isterseniz yapımında sarımsak, mayonez veya labne peynir de kullanabilirsiniz.



YUFKADAN BAHARATLI EV YAPIMI CİPS



YAPILIŞI: Yufkayı tezgaha serelim. Pizza kesici ya da bıçakla üç parmak eninde şeritler keselim. Her şeritten üçgenler elde edelim. Bir kaba sıvı yağı, salçayı ve tüm baharatları alıp karıştıralım. Yufkalarımızı kabın içine alıp harmanlayalım. Yağın ve baharatların tüm yufkalara geçmesini sağlayalım. Fırın tepsimize yağlı kağıt serelim. Yufkalarımızı tepsimize sırayla yerleştirelim. Önceden ısıttığımız fırında 180 derecede 10-12 dakika kontrollü pişirelim. Rengi hafif kızarmaya başlayınca fırından çıkaralım. Dip sosu hazırlayalım. Soğuyan cipslerimizi bir tabağa alıp dip sos eşliğinde servis edelim.



MALZEMELER



1 yufka,

3 çorba kaşığı ayçiçek yağı

2 çay kaşığı biber salçası (silme)

Tuz

Karabiber

Kekik

Toz kırmızıbiber

Kırmızı pul biber

Nane



MEYVELİ IHLAMUR



YAPILIŞI: Elma, ayva ve limonun kabuğunu güzelce yıkayıp dört parçaya bölelim. Derin bir tencereye tarçını ve karanfili koyalım. Üzerlerine su ekleyerek kaynatalım. Kaynadıktan sonra ıhlamuru ekleyip demlenmeye bırakalım. Ilıdıktan sonra süzüp balı ekleyerek tatlandıralım.



MALZEMELER



1 adet elma

1 adet ayva

1 adet limon

1 adet kabuk tarçın

5-6 adet karanfil

Bir tutam ıhlamur

2 yemek kaşığı bal