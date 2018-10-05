7'den 70'e herkesin çok beğendiği acıbadem kurabiyesi dosyasını açıyorum. Acıbadem kurabiyesi 19'uncu yüzyıl Osmanlı mutfağında evlerde yapılan bir kurabiye olduğu gibi, kurabiye fırını denilen çarşı fırınlarında da yapılan bir yiyecekti. O dönem de, şimdiki gibi acıbadem kurabiyesi sevilen bir kurabiye imiş. Acıbadem, 19'uncu yüzyıl mutfağımızda içine acıbadem katılarak yapılan ana malzemesi badem ve başka sert kabuklu kuruyemişlerden biri olan bir kurabiye, başka bir deyişle bir kurabiye grubunun genel adıydı. Pastane, fırın ve şekercilerde satılan acıbadem kurabiyeleri, farklı çaplardaki daireler halinde yapılır. Kurabiye pişerken hafifçe kabardığından dairelerin üstü kubbemsidir. Bazen iki parça birbirine sıcakken yapıştırılarak küremsi bir biçimde ve iki parçalı bir acıbadem kurabiyesi elde edilir. Bu şekilde kurabiyeler, yiyen kişi tarafından ortadan ikiye ayrılarak yenir ki bu acıbadem kurabiyesi yeme usüllerinden biridir. Usulünce yapılmış bir acıbadem kurabiyesinin dışı gevrek, içiyse iyi pişmiş ama yumuşaktır. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



ACIBADEM KURABİYESİ



MALZEMELER



1 su bardağı badem

1 su bardağı+1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yumurtanın beyazı

1 tatlı kaşığı nişasta

3 damla limon suyu



YAPILIŞI: Bademlerin kabuklarını soyalım. Rondoda bademleri çekelim. Yumurtanın beyazını pudra şekeriyle birlikte çırpalım. Daha sonra çektiğimiz bademleri, nişastayı ve limon suyunu ekleyelim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine karışımdan küçük küçük koyalım. Üzerlerine badem koyup 10-15 dakika tepside bekletelim. 150 derece fırında pişirelim.



ÇIKOLATALI ACI BADEM KURABIYESI



MALZEMELER



3 yumurtanın akı

250 gr. pudra şekeri

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

150 gr. çikolata

100 gr. çekilmiş fındık ve badem



YAPILIŞI: Yumurta aklarını katı hale gelene kadar çırpın. Kalan malzemeyi ekleştirin. İki tatlı kaşığı yardımıyla malzemeyi kalıplara paylaştırın. 130 derecede 40-45 dakika pişirin. Piştikten sonra çok fazla soğumalarına fırsat vermeden kalıplardan çıkarın.



KOLAY ACI BADEM KEKİ



MALZEMELER



1 adet hazır pandispanyanın tek katı

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı çekilmiş fındık veya ceviz

1 çay bardağı Hindistan cevizi

1 adet yumurta



YAPILIŞI: Bütün malzemeleri iyice karıştırıp pandispanyamızın tek katına hazırladığımız karışımı sürelim. 180 derece fırında ve fırının en üst rafının bir alt katında 15 dakika pişirelim. Kek zaten pişmiş olduğu için fırının alt katına bir tepsi koyup kekin yanmasını önleyelim. Üzeri kızarıncaya kadar pişirelim.