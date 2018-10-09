Herkese merhabalar.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, benim de özelikle öğrenmeyi istediğim, pek tanımadığım yeşillik olan tere otu ile sizlerleyim.

Tere otu, benim mutfağımda sık kullanmaya alışık olduğum bir malzeme olmadığından, sizlerle birlikte ben de neredeyse ilk defa bu otla bu kadar haşır neşir oldum. Ekim ayında manav ve pazar tezgahlarında sıklıkla gördüğümüz tere otunu tanıyalım bakalım nasılmış...

İnce yapraklı olduğu için piştiği zaman tadı acılaşır, bu yüzden çiğ şekilde tüketilmesi tavsiye edilir.

Anavatanı Asya olan bu ot, ülkemizde Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Kekremsi bir tadı olduğu için çok seveni yoktur ama yenilmesi gereken bir bitkidir.



FAYDALI MI?

Terenin en önemli özelliği kadın hastalıkları için ilaç gibi bir etkiye sahip olmasıdır.

Adet bozukluklarını giderebilen, emzirme döneminde süt artışını destekleyen bir bitkidir.

Bunun sebebi de bir bitkiye göre yüksek oranda demir ve protein içermesidir.

Sindirim sistemi için harika bir dosttur. Kanı arındırır.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



YOĞURTLU TERE SALATASI



YAPILIŞI: Tereyi temizleyip yıkıyoruz. Yoğurdu ve zeytinyağını bir kabın içinde karıştırıyoruz. Soğanı soyup ince ince doğruyoruz. Limon suyunu yoğurtla karıştırıyoruz. Tuz ve şekerle tatlandırıyoruz. Maydanoz ve tereyi ince ince kıydıktan sonra sos ile karıştırıyoruz. Tereyi servis tabağına alıyoruz. Son olarak sosu terenin ortasına yerleştiriyoruz.



MALZEMELER



1 demet tere

3 çorba kaşığı yoğurt

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet limonun suyu

2 çay kaşığı şeker

1/2 demet maydanoz

1/4 demet tereotu

Tuz

Karabiber



SÜSLEMEK İÇİN:

1/2 demet kırmızı turp

1 adet haşlanmış yumurta



PÜF NOKTASI

Haşlanmış yumurtayı dörde bölüp üzerine koyabilirsiniz ya da turpları halka halka kesip tere salatasının üzerini süsleyebilirsiniz.



TERELİ KAYGANA



MALZEMELER



2 demet taze soğan, sarımsak ve maydanoz

6 adet yumurta

1 demet tere

3 çorba kaşığı un

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ



YAPILIŞI: Yumurtaları ayrı bir kapta çırpıp yeşilliklerin üzerine ilave ediyoruz. Karışıma un ekliyoruz. Sıvı yağı geniş bir tavada kızdırıyoruz. Harçtan kaşık dolusu alarak tavaya döküyoruz. Mücverleri önlü arkalı kızartıyoruz. Fazla yağının gitmesi için kağıt havlu üzerine çıkartıyoruz.



KREMALI TERE ÇORBASI



MALZEMELER



1 demet tere

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

1 su bardağı hazır çiğ krema

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber



YAPILIŞI: Tereyi, saplarını ayıklayıp yıkadıktan sonra üç bardak su ilavesiyle yedi-sekiz dakika haşlıyoruz. Soğuyunca el blenderıyle veya mutfak robotuyla püre haline getiriyoruz. Tencereye yağı ekliyoruz. Unu ekleyip sararıncaya kadar kavuruyoruz. Tereli suyu yavaş yavaş ve karıştırarak ekliyoruz. Sütü de ilave edip pişiriyoruz.