İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gülgiller familyasının en güzide üyelerinden biri olan kuşburnu meyvesinden bahsedeceğim. Kuşburnu, yani halk arasında yabangülü; şillan, deligül, gülburnu, gülelması olarak da biliniyor.

Yaşam süresi çok uzun.

Ancak ekonomik ömrü 30-40 yıl kadar.

Kuşburnunun tarihinin gülle eşzamanlı olduğu söyleniyor.

Milattan önce Akdeniz ülkelerinde saflık ve temizliğin simgesi olarak yetiştirilmiş.

Romalılar, çiçeğini karın ağrıları için ilaç olarak kullanmış, meyvelerinden kek ve reçel yapmışlar.

Hipokrat zamanında iltihaplara karşı, Ortaçağ'da ve daha sonraki dönemlerde kan tükürmelere, dişeti kanamalarına, böbrek ve safra taşlarına, tenyaya, yılancık hastalığına karşı kullanılmış.

A, B, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan kuşburnu çayı; nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı oldukça etkili bir çözümdür. Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır, sindirimi düzenler, böbrekleri temizler ve hafif romatizma ağrılarına iyi gelir. Kuşburnu portakal mandalina gibi meyvelerden daha fazla C vitamini içerir.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KUŞBURNU ŞERBETİ



YAPILIŞI: Tencere içerisine suyumuzu alıyoruz. Üzerine kuşburnu, karanfili, tarçını ve nar çiçeğini ilave ediyoruz. Kaynayıncaya kadar şeker ilave etmiyoruz. Kaynamaya başlayınca içerisine şekeri de ekleyip karıştırıyoruz. Şekerin eridiğinden emin olunca ocağın altını kapatıyoruz. Soğutarak servis ediyoruz.



MALZEMELER

1.5 su bardağı kuşburnu

1.5 litre su

5–6 adet nar çiçeği

1 çay bardağı şeker

2 adet kabuk tarçın

3-4 adet karanfil

İsteğe bağlı kakule



KUŞBURNU ÇAYI



MALZEMELER

Kuşburnu

Su



YAPILIŞI: Bir büyük fincan çay için 1.5-2 çay kaşığı ufalanmış kuşburnu kullanabilirsiniz. Kaynar suyu bardağa döktükten sonra 10-15 dakika demleyin. Süzdükten sonra hafif ekşi olan çayı balla tatlandırabilirsiniz.



KUŞBURNU MARMELATI



MALZEMELER

Kuşburnu

Toz şeker



YAPILIŞI: Kuşburnunun uç kısımlarını bıçak yardımı ile kesip temizliyoruz. Daha sonra kuşburnuları yıkayıp bir düdüklü tencere içerisine alıyoruz. Tencere içerisine kuşburnuların üzerini bir parmak geçecek seviyede içme suyu ekliyoruz. Bu şekilde bir saat kadar pişiriyoruz. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra püre haline getiriyoruz. Püre haline gelen kuşburnunu önce bir makarna süzgeci tarzı bir süzgeçten; daha sonra daha ince bir süzgeçten geçiriyoruz. En son aşamada ise un süzgeci tarzı bir süzgeçten geçirebiliriz. En son aşamada süzülen kuşburnunu geniş bir tencereye alıyoruz ve üç saat kadar karıştırarak kaynatıyoruz. Koyulaşmaya başlayınca şeker ilave ediyoruz. Şeker ilavesi ile birlikte 15- 20 dakika kadar kaynatıyoruz.



PÜF NOKTASI

Şeker ölçüsü tamamen tercihe ve kıvama göre değişebilir. Benim tavsiyem az şekerli pişirmenizdir. Çünkü şekersiz hali ile de tatlı bir marmetlattır.