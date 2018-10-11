Herkese merhabalar.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün göz yaşartıcı tariflerim var. 'Göz yaşartıcı tarifler nasıl oluyor İdilika?' diye soruyorsunuz değil mi? Bol soğanlı yemekler pişireceğiz ve soğanı mercek altına alacağız o nedenle gözlerimiz biraz yaşarabilir.

Bilinen bazı beyaz soğan türleri, az acı oluşuyla çiğ yemeye daha uygundur.

Soğanın çiçekleri de salataları süsler. En sevdiğim şeylerden biridir soğanlı ekmek; bazen rulo gibi sarılır, bazen de kek formunda biberiye aromalı yapılır.

Fransız mutfağından dünyaya yayılan ekmeğin soğanlı hali, ekmeklerin şahıdır. Diğer yandan Anadolu'da sıkça yapılan, yapımı zor gibi görünse de belli püf noktalarını takip ettiğimiz zaman aslında hiç de zor olmayan soğan dolmasının tarifini veriyorum.

Son olarak da, meraklısının asla vazgeçemediği karamelize soğanın yapımını anlatıyorum. Karamelize soğanı, ister etlerin yanında, isterseniz de hamburgerin içinde tüketebilirsiniz; kesinlikle şahane oluyor.

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



BALLI SOĞAN



MALZEMELER



6 adet orta boy soğan

2 tepeleme yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı balzamik sirke

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Soğanları piyazlık olacak şekilde doğruyoruz. Bir tencereye yağ koyup soğanları içine atıyoruz. Soğanlar üç-dört dakika kavrulunca balzamik sirke, tuz, karabiber ve bal ilave edip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte soğanlar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Soğanlar suyunu çekip içerisindeki bal karamelize olmaya başladığında ocağı kapatıyoruz.



SOĞANLI CEVİZLİ EKMEK



MALZEMELER



1 su bardagi süt

1/2 su bardağı su

3 tatlı kaşığı kuru maya

4 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı sirke

4 su bardağı un

1/2 su bardağı minik minik doğranmış soğan

1 kase ceviz

5 diş sarımsak

1/2 demet maydanoz



YAPILIŞI: Öncelikle ılık süt ve su karışımına maya ve şekeri ekleyerek 10 dakika bekliyoruz. Daha sonra tuz, sirke, yağ ve unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurun iki katına çıkması için yaklaşık bir saat bekliyoruz. İki kaşık margarin ile soğan, sarımsak, ceviz ve maydanozu kavuruyoruz. Hamuru merdane ile açıyoruz, üzerini hafif yağlayarak harcımızı koyuyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Ters çevirerek yağlanmış tepsiye yerleştiriyoruz ve hamur iki katına çıkana dek kabarmasını bekliyoruz. 260 derecede pişiriyoruz.



BULGURLU SOĞAN DOLMASI



MALZEMELER



3 adet büyük boy kuru soğan

150 gr. kıyma

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı bulgur

2 tutam dereotu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Soğanların kabuklarını soyuyoruz. Soğanın bir kenarından tam orta kısmına kadar kesiyoruz. Ardından soğanları bir tencere içine koyup haşlıyoruz. Soğanların katlarını ayırıyoruz. Derin bir kabın içerisine kıyma koyuyoruz. Üzerine haşlanmış nohut, bulgur ve domates salçası ekliyoruz. Dereotu, soğan, tereyağı, tuz ve baharatları ilave edip karıştırıyoruz. Soğan katlarına kıymalı harçtan koyup sarıyoruz. Hazırladığımız dolmalar, tencereye diziyoruz. Soğan cücüklerini de aralarına yerleştiriyoruz. Tavada tereyağı ve domates salçasını kavurup dolmaların üzerine gezdiriyoruz. Tencereye bir su bardağı da sıcak su ilave ediyoruz. Dolmaların üzerine porselen bir tabak kapatıyoruz. Tencerenin kapağını da kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp 35-40 dakika kadar pişiriyoruz.