Herkese merhabalar.

Sonbahar aylarının gözdesi, sert dokulu, ufak çekirdekli, mayhoş, sarışın ayvanın çoğunlukla tatlısını ve reçelini yapıyoruz.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sizlerle sürprizli ayva lezzetleri paylaşacağım...

Eski zamanlardan hatırlayacağınız üzere; ünlü filozof Solon, evlenen genç kızların gerdek gecesinde ayva yemelerini söylemiştir. Ve o zamanlardan bu zamanlara hâlâ Balkan ülkelerinde bu gelenek sürdürülmektedir.

Pilinius ise ayvanın insanları nazarın kötü etkisinden koruduğunu söylemiştir. Bazı halklar arasında ise hamile bir kadının ayva yemesi şarttır. Çünkü ayvanın doğacak çocuğu daha da güzelleştirdiğine inanılır.

Eski Yunan'da ise ayva, güzellik tanrıçası Afrodit'e adanan bir meyvedir.

Afrodit heykellerinin sağ elinde genelde ayva meyvesi vardır.

O çağlarda evlenme törenlerinde gelin ile damat, evliliklerine mutluluk ve neşe katmak için ayva meyvesinden birlikte yerlerdi.

Ve bu gelenek Orta Çağ'a kadar devam etti.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



AYVALI KUZU GÜVEÇ



YAPILIŞI: Kuzu etlerini küçük bir tencereye koyup kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Pişen kuzu etlerini ve diğer tüm malzemeyi harmanlayıp güvecin içine koyun ve ayvalar tamamen pişene kadar pişirin.



MALZEMELER



300 gr. kuşbaşı kuzu eti

2 adet ayva (küp küp doğranmış)

10 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay bardağı zeytinyağı



AYVALI KEREVİZ



MALZEMELER



3 adet kereviz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı portakal suyu

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet ayva

2 adet havuç

1/2 limon suyu

1 yemek kaşığı un

Tuz



YAPILIŞI: Kereviz kökleri ve ayvaları küp küp doğrayıp unlu ve limonlu suda ovalayıp bekletin. Havuçları küp küp doğrayın. Soğan ve sarımsağı rendeleyin. Bütün malzemeyi harmanlayıp tuzu ekleyin, kısık ateşte pişirin.



İNCIR PÜRELI FIRINDA AYVA



MALZEMELER



4 adet ayva

8 tatlı kaşığı toz şeker



İNCIR PÜRESI IÇIN:

100 gr. kuru incir

1 portakal kabuğu rendesi

100 gr. dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı portakal suyu



YAPILIŞI: Ayvaları kabukları ile birlikte ortadan ikiye ayırın. Çekirdeklerini içinde bırakarak ve her ayvanın ortasına bir tatlı kaşığı şeker serpiştirerek önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yumuşayana kadar pişirin. İncir püresi için; kuru incirleri kaynar suda bekletip yumuşatın. İncirleri, portakal kabuğu rendesi, portakal suyu, iki yemek kaşığı toz şeker ile birlikte rondoda çekin. Bir taşım kaynatın ve dövülmüş ceviz ilave edin. Fırınlanmış ayvaların üzerine dökerek dondurma ile servis edin.