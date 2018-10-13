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İDİL ÇİMRİN
13 Ekim 2018, Cumartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Mayhoş lezzet ayva

Herkese merhabalar.
Sonbahar aylarının gözdesi, sert dokulu, ufak çekirdekli, mayhoş, sarışın ayvanın çoğunlukla tatlısını ve reçelini yapıyoruz.
İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sizlerle sürprizli ayva lezzetleri paylaşacağım...
Eski zamanlardan hatırlayacağınız üzere; ünlü filozof Solon, evlenen genç kızların gerdek gecesinde ayva yemelerini söylemiştir. Ve o zamanlardan bu zamanlara hâlâ Balkan ülkelerinde bu gelenek sürdürülmektedir.
Pilinius ise ayvanın insanları nazarın kötü etkisinden koruduğunu söylemiştir. Bazı halklar arasında ise hamile bir kadının ayva yemesi şarttır. Çünkü ayvanın doğacak çocuğu daha da güzelleştirdiğine inanılır.
Eski Yunan'da ise ayva, güzellik tanrıçası Afrodit'e adanan bir meyvedir.
Afrodit heykellerinin sağ elinde genelde ayva meyvesi vardır.
O çağlarda evlenme törenlerinde gelin ile damat, evliliklerine mutluluk ve neşe katmak için ayva meyvesinden birlikte yerlerdi.
Ve bu gelenek 'a kadar devam etti.
Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AYVALI KUZU GÜVEÇ

YAPILIŞI: Kuzu etlerini küçük bir tencereye koyup kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Pişen kuzu etlerini ve diğer tüm malzemeyi harmanlayıp güvecin içine koyun ve ayvalar tamamen pişene kadar pişirin.

MALZEMELER

300 gr. kuşbaşı kuzu eti
2 adet ayva (küp küp doğranmış)
10 adet arpacık soğan
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı toz şeker
1/2 çay bardağı zeytinyağı

AYVALI KEREVİZ

MALZEMELER

3 adet
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı portakal suyu
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet ayva
2 adet havuç
1/2 limon suyu
1 yemek kaşığı un
Tuz

YAPILIŞI: Kereviz kökleri ve ayvaları küp küp doğrayıp unlu ve limonlu suda ovalayıp bekletin. Havuçları küp küp doğrayın. Soğan ve sarımsağı rendeleyin. Bütün malzemeyi harmanlayıp tuzu ekleyin, kısık ateşte pişirin.

İNCIR PÜRELI FIRINDA AYVA

MALZEMELER

4 adet ayva
8 tatlı kaşığı toz şeker

İNCIR PÜRESI IÇIN:
100 gr. kuru
1 portakal kabuğu rendesi
100 gr. dövülmüş ceviz içi
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı portakal suyu

YAPILIŞI: Ayvaları kabukları ile birlikte ortadan ikiye ayırın. Çekirdeklerini içinde bırakarak ve her ayvanın ortasına bir tatlı kaşığı şeker serpiştirerek önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yumuşayana kadar pişirin. İncir püresi için; kuru incirleri kaynar suda bekletip yumuşatın. İncirleri, portakal kabuğu rendesi, portakal suyu, iki yemek kaşığı toz şeker ile birlikte rondoda çekin. Bir taşım kaynatın ve dövülmüş ceviz ilave edin. Fırınlanmış ayvaların üzerine dökerek dondurma ile servis edin.

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