Geçtiğimiz günlerde Bursa'da SABAH etkinliği kapsamında ekip olarak Bursa Belediyesi'nin daveti üzerine Bursa'ya lezzet dolu bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi Abidin Usta Lokantası'nda tadını asla unutamayacağım bir Bursa lezzeti ile tanışmış oldum: Süt helvası. Sütlaç görünümlü, ancak içinde pirinç bulunmayan, yumuşacık, mis gibi süt kokulu bu tatlı beni kendine hayran bıraktı. Ardından Kayhan Pideli Köfteciler Sokağı'nda yediğim pideli köftenin lezzeti de muazzamdı. Evlerde de deneyebileceğiniz bu lezzetleri sizlerle paylaşmak istedim. Osmanlı'nın beşiği köklü Bursa'ya bugünlük veda ediyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



SÜT HELVASI



MALZEMELER



100 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya



YAPILIŞI: Sütün yarısını uygun bir tencereye alarak şekeri ekliyoruz ve şeker eriyene kadar ocakta karıştırıyoruz. Kaynamasına gerek yok, sadece şekerleri eritiyoruz ve ocaktan alıyoruz. Kalan sütü ve yumurta sarısını da üzerine ekleyerek güzelce çırpıp soğumaya bırakıyoruz. Tereyağını tavaya alıp eridikten sonra unumuzu ekliyoruz. Hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş sütümüze ekliyoruz. Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip çok pişirmeden ocaktan alıyoruz. Küçük borcama helvamızı döküyoruz. Fırının ısısını sadece üst kısma veriyoruz. 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Soğuduktan sonra servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Eğer fırınınız sıcaksa 15-20 dakika yeterli olacaktır ama sıcak değilse 30-35 dakika sürecektir.



PIDELI KÖFTE



MALZEMELER



400 gr. kıyma

1 büyük soğan

Çay kaşığının ucuyla karbonat

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber ve kimyon

Yeteri kadar tuz



SERVIS İÇİN:

2 adet tırnak pide



SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon

Karabiber

Pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yeteri kadar sıcak su



ÜZERI İÇIN:

3 yemek kaşığı tereyağı



SÜSLEMEK İÇİN:

1 adet domates

2 adet biber

1 kase yoğurt



YAPILIŞI: Öncelikle köftemiz için soğanı rendeleyip hafif suyunu sıkıyoruz ve kalan diğer malzemeleri karıştırıp yoğuruyoruz. Elde ettiğimiz köfteyi istediğimiz boyutta elimizin içinde yuvarlak ve hafif yassı olacak şekilde ayarlayıp dolapta bir-iki saat dinlendiriyoruz. Sonra dinlenen köftelerimizi tavada arkalı önlü kızartıyoruz. Köfteler kızarırken tırnak pideleri küp küp olacak şekilde doğrayıp servis tabağına alıyoruz. Sonra kızaran köfteleri doğramış olduğumuz pidelerin üzerine dizip sos malzemelerini hazırlıyoruz. Sos malzemesi için sıvı yağ ve salçayı birkaç dakika kavurup baharatlarını ve tuzunu ekliyoruz ve su ilavesi ile kaynatıyoruz. Üç-dört dakika sosumuzu kaynatıp altını kapatıyoruz ve köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Tereyağını ocakta kızdırıp üzerine gezdiriyoruz. Servis yaparken yoğurt, közlenmiş veya kızarmış domates ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.