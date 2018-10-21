Bu pazar, 7'den 70'e hepimizin çok sevdiği ve kolay kolay hayır diyemediği yiyeceklerden biri olan çikolatayı evde yapmayı deniyoruz. Tarihi milattan öncesine dayanan kakao ağacının tohumlarından elde edilen çikolataya ait en eski kalıntılar, 2 bin 600 yıllık bir çömlekten elde edilmiş. İlk çikolatanın bir içecek olarak Mayalar tarafından M.S. 600'lü yıllarda yapıldığı biliniyor. Anavatanı Güney Amerika olan kakao, Batı Afrika ve Batı Hint Adaları'nda da üretiliyor. Medeniyetin yani bizlerin bu lezzetle tanışması, yine Amerika'nın keşfi yani Kristof Kolomb sayesinde olmuş. Kakao ağacı, 4 yaşından sonra yılda iki kez meyve verir. 35 cm.'lik olgun meyvelerin içinde 2.5 cm.'lik 20 ile 40 adet arasında kakao çekirdeği bulunur. İşte o çok sevdiğimiz çikolatanın serüveni de burada başlar. Mayalanan kakao çekirdekleri güneşte kurutularak fabrikalarda işlenmeye hazır hale gelir. Kakao çekirdekleri fabrikalarda ayıklanır, temizlenir ve kavrulduktan sonra öğütülür. Elde edilen ham çikolataya süt tozu, vanilya, fındık, fıstık gibi maddeler sonradan eklenerek marketlerden aldığımız çikolata haline getirilir. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



FAYDALI BİR ŞEY MİDİR?

Kakao içerisinde bolca bulunan flavanol maddesi beynimize bol oksijen gitmesini sağlar.

İyi bir antioksidan olarak kakao, kanser hücrelerine düşmandır.

Çikolata, dolaşım sistemine olumlu faydası ve kasları uyarıcı özelliği sayesinde kalp krizi riskini azaltır.

Kakaonun, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını sağladığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Lif kaynaklı yiyecekler, bağırsakların yanı sıra böbreklerin daha iyi çalışmasını da sağlar. Yine sağlıklı çalışan bağırsaklar da kanser oluşumunu önemli ölçüde azaltır.

Çikolata strese karşı da olumlu etkiler gösterir. Beyinde acıyı dindiren bölgeyi uyarır ve acıyı dindirir.



EV YAPIMI ÇİKOLATA



YAPILIŞI:

Yumurta ve şekerleri 15 dakika kadar iyice çırpıyoruz. Bu karışıma margarin hariç tüm malzemeyi ekleyerek 25 dakika kadar yeniden çırpıyoruz. Tavada erittiğimiz çeyrek paket margarini biraz soğuttuktan sonra karışıma ekliyoruz. Tüm bu karışımı çok sulandırmayacak kadar süt ekliyoruz. Servis ederken, nasıl bir formda sunmak istiyorsak o şekilde sunuyoruz.



MALZEMELER

3 kaşık kakao

3 adet yumurta

9 kaşık şeker

9 kaşık un

1/4 paket margarin

1/2 paket vanilya

Özel çikolata kalıpları



PÜF NOKTASI

Çikolatanızı kalıplara koyup gerçek çikolata formuna ulaşabilirsiniz.