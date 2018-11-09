İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, geleneksel Samsun lezzetlerinden bahsedeceğim.

Samsun'da, doğal olarak Karadeniz mutfağının etkisi altında kalmış 100'ün üzerinde yemekten söz etmek mümkün. Samsun'a ait yöresel halk mutfağı ürünlerini; genel olarak sebzeler ve yenilebilir yabani otlardan pişirilenler, beyaz un ve mısır unundan hazırlananlar ve hamurişleri ile deniz ürünlerinden yapılanlar diye sınıflandırabiliriz.

Etli, pirinçli ve hamurlu yiyecekler ile kümes hayvanlarının etleri geleneksel yiyecekler arasındadır.

Tirit, keşkek, lepsi (Gürcü asıllı, tavuk eti ve dövülmüş ceviz), herse (tavuk eti ve buğday), kaz çevirmesi; yörenin meşhur yemeklerinin başında geliyor.



ÇARŞAMBA TATLILARI

Esasen Karadeniz demek; sabahları pide, akşamları balık demektir.

Ömrümde yemediğim kadar lezzetli balıkları Samsun'da yedim.

Bafra'nın kaymaklı lokumu, cevizli, üzümlü nokul ile Çarşamba kıvratması, kıvratmanın şerbetli hali kocakarı gerdanı tatlısı, fırında kestane kabağı da tatmadan dönülmemesi gerekenler arasında yer alıyor.



SIRA GECESİ GİBİ

Samsun'a ait en güzel sohbet ve muhabbet yemeklerinden biri ise kaz pilavı.

Gecelerde toplanılıp muhabbetler koyulaşınca, bir taraftan kaz hazırlanır, bir taraftan saz ve söz. Tıpkı sıra geceleri gibi koyu bir muhabbet başlar ta ki kaz yenmeye hazır oluncaya kadar.

Bugünlük bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KAZ TIRİDİ



MALZEMELER

1 bütün kaz

2 su bardağı bulgur

1 adet soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

Su

Tuz



TİRİDİ İÇİN:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Su

Kaz eti suyu ve yağı



YAPILIŞI: Bir bütün kaz tencereye alınır. Sıcak su ilave edilip pişmeye bırakılır. Pişince fırında kızartılır. Pilavı için; soğan, tereyağı ve sıvı yağ karışımında kavrulur. Bulgur ilave edilip kavrulmaya devam edilir. Sıcak su ve tuz ilavesiyle pişirilir. Tiridi için un, su ve tuz karıştırılarak hamur yapılır. Küçük bezeler merdane ile açılır. Teflon tavada veya sacda pişirilir. Üçgenler kesilir. Kazın haşlandığı yağlı suya batırılan tiritler tabağa alınır, bulgur pilavı ve kaz etiyle servis yapılır.



ÇARŞAMBA KIVRATMASI



MALZEMELER



1 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 tutam tuz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir kase çekilmiş fındık

Yarım kase şeker

Yarım paket margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım kg. un

Yarım kg. nişasta



YAPILIŞI: Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, su, sirke, tuz ve vanilya elle karıştırılır. Una kabartma tozu eklenir ve diğer malzemelerle karıştırılır. Hamur, kulak memesinden daha yumuşak olacak şekilde yoğrulur ve bezelere ayrılır. Nişasta, un karışımıyla tül inceliğinde açılır. Fındık ve şeker karışımı açılan yufkanın üzerine iki avuç serpilir. Hamur tekrar oklavaya dolanır. Oklavanın iki ucundan elle büzülür. Oklava çıkarılıp kıvratma tepsiye yan yana dizilir. Hepsi yapıldıktan sonra üzerine kızdırılmış margarin ve sıvı yağ karışımı sürülür. 150 derece fırında bir saat pişirilir.