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İDİL ÇİMRİN
09 Kasım 2018, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Samsun’a lezzet çıkarması

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, geleneksel lezzetlerinden bahsedeceğim.
Samsun'da, doğal olarak mutfağının etkisi altında kalmış 100'ün üzerinde yemekten söz etmek mümkün. Samsun'a ait yöresel halk mutfağı ürünlerini; genel olarak sebzeler ve yenilebilir yabani otlardan pişirilenler, beyaz un ve mısır unundan hazırlananlar ve hamurişleri ile deniz ürünlerinden yapılanlar diye sınıflandırabiliriz.
Etli, pirinçli ve hamurlu yiyecekler ile kümes hayvanlarının etleri geleneksel yiyecekler arasındadır.
Tirit, keşkek, lepsi (Gürcü asıllı, tavuk eti ve dövülmüş ceviz), herse (tavuk eti ve buğday), kaz çevirmesi; yörenin meşhur yemeklerinin başında geliyor.

ÇARŞAMBA TATLILARI
Esasen Karadeniz demek; sabahları pide, akşamları balık demektir.
Ömrümde yemediğim kadar lezzetli balıkları Samsun'da yedim.
Bafra'nın kaymaklı lokumu, cevizli, üzümlü nokul ile Çarşamba kıvratması, kıvratmanın şerbetli hali kocakarı gerdanı tatlısı, fırında kestane kabağı da tatmadan dönülmemesi gerekenler arasında yer alıyor.

SIRA GECESİ GİBİ
Samsun'a ait en güzel sohbet ve muhabbet yemeklerinden biri ise kaz pilavı.
Gecelerde toplanılıp muhabbetler koyulaşınca, bir taraftan kaz hazırlanır, bir taraftan saz ve söz. Tıpkı sıra geceleri gibi koyu bir muhabbet başlar ta ki kaz yenmeye hazır oluncaya kadar.
Bugünlük bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

KAZ TIRİDİ

MALZEMELER
1 bütün kaz
2 su bardağı bulgur
1 adet soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
Su
Tuz

TİRİDİ İÇİN:
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
Su
Kaz eti suyu ve yağı

YAPILIŞI: Bir bütün kaz tencereye alınır. Sıcak su ilave edilip pişmeye bırakılır. Pişince fırında kızartılır. Pilavı için; soğan, tereyağı ve sıvı yağ karışımında kavrulur. Bulgur ilave edilip kavrulmaya devam edilir. Sıcak su ve tuz ilavesiyle pişirilir. Tiridi için un, su ve tuz karıştırılarak hamur yapılır. Küçük bezeler merdane ile açılır. Teflon tavada veya sacda pişirilir. Üçgenler kesilir. Kazın haşlandığı yağlı suya batırılan tiritler tabağa alınır, bulgur pilavı ve kaz etiyle servis yapılır.

ÇARŞAMBA KIVRATMASI

MALZEMELER

1 çay bardağı su
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı sirke
1 tutam tuz
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Bir kase çekilmiş fındık
Yarım kase şeker
Yarım paket margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım kg. un
Yarım kg. nişasta

YAPILIŞI: Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, su, sirke, tuz ve vanilya elle karıştırılır. Una kabartma tozu eklenir ve diğer malzemelerle karıştırılır. Hamur, kulak memesinden daha yumuşak olacak şekilde yoğrulur ve bezelere ayrılır. Nişasta, un karışımıyla tül inceliğinde açılır. Fındık ve şeker karışımı açılan yufkanın üzerine iki avuç serpilir. Hamur tekrar oklavaya dolanır. Oklavanın iki ucundan elle büzülür. Oklava çıkarılıp kıvratma tepsiye yan yana dizilir. Hepsi yapıldıktan sonra üzerine kızdırılmış margarin ve sıvı yağ karışımı sürülür. 150 derece fırında bir saat pişirilir.

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