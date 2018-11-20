Herkese merhaba.

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği ıspanağa yer verdim ve ıspanak ile enfes üç tarif hazırladım.

Ispanak, eskilerden beri faydası ile bilinen ve Türk mutfağında çok sevilen bir sebzedir. Çocukluğumuzdan bu yana annelerimiz tarafından bize yedirilmeye çalışılmıştır.

Ben de bu düşünce ile hazır mevsimiyken ve tezgahlarda çokça bulunuyorken, en sevdiğim ıspanaklı lezzetleri yazayım diye düşündüm.

Bugün sizler için ıspanaklı şöbiyet, kremalı ıspanak çorbası ve nefis bir ıspanaklı borani hazırladım.

Ispanak, aynı zamanda son yıllarda yeni üretilen tarifler sayesinde tatlılarda da kullanılmaya başlanmıştır. Hatta uygun fiyatlı birçok baklavanın içine Antep fıstığı ile birlikte parçalanmış ıspanaklı kek koyulduğu ve o sebeple yemyeşil renk aldığı söylenmektedir.

Ben de bu sebeple ıspanaklı ve şerbetli bir tatlı üretmek istedim. Nefis bir lezzet oldu, siz de deneyin.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ISPANAKLI BORANİ



YAPILIŞI: Öncelikle ıspanakları ayıklayıp yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra ince ince doğruyoruz. Ispanakları kendi suyunda soteliyoruz ve fazla öldürmeden ocaktan alıyoruz. Ispanakları bir tabağa koyuyoruz. Tencereye sıvı yağ koyuyoruz, yağı biraz kızdırıyoruz ve ardından un ekleyip karıştırıyoruz. Bu karışıma ıspanakları ekliyoruz ve beraber soteleyip servis tabağına alıyoruz. Sarımsaklı yoğurt hazırlıyoruz ve ıspanakların üzerine döküyoruz. Sosu için de tereyağını eritiyoruz ve içine biberleri atıyoruz. Çok kızdırmadan ocaktan alıyoruz ve yoğurdun üzerinde gezdiriyoruz.



MALZEMELER

1 kilo ıspanak

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı un

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz



SOSU İÇİN:

1 kaşık tereyağı

Pul biber





KREMALI ISPANAK ÇORBASI



MALZEMELER

1 tutam ıspanak

2 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı un

1 su bardağı et ya da tavuk suyu

50 gr. krema



YAPILIŞI: Tencerede tereyağını eriterek unu ekleyip kavuruyoruz. Unun kokusu gittiği zaman et suyu ve iki su bardağı soğuk suyu ekleyerek topaklanmaması için sürekli karıştırıyoruz. Kaynayınca ıspanakları minik minik doğrayıp ilave ediyoruz. En son krema ve tuz ekleyip pişiriyoruz. İsterseniz blenderdan geçirebilirsiniz.



ISPANAKLI ŞÖBİYET



MALZEMELER

1 paket baklavalık yufka

100 gr. tuzsuz tereyağı

1 bardak ceviz



KEKI İÇİN:

1 avuç dolusu taze ıspanak

2 adet yumurta

1 bardak şeker

1 bardak un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



ŞERBET IÇIN:

3.5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon



YAPILIŞI: Önce şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Sonra ıspanaklı kek için; ıspanağı haşlamadan robotta püre haline getiriyoruz. Sonra şekeri ve yumurtayı ilave edip robotu tekrar çalıştırıyoruz. Unu ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Baklavalık yufkayı ikiye ayırıyoruz. Tepsiyi erittiğimiz tereyağla yağlayıp yufkaların yarısını tepsiye koyup üzerine keki döküyoruz. Bir bardak cevizi üzerine serpip kalan diğer yufkaları da döşüyoruz ve baklavamızı dilimliyoruz. Üzerine erittiğimiz tereyağını döküp ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Soğuk şerbeti ılık baklavamızın üzerine döküyoruz.