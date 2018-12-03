'Nane, limon kabuğu, bir tutam zencefil aman, ah ah ah ah' diye devam eden efsane Barış Manço şarkısında bahsedilen nane ve limon, faydaları saymakla bitmeyen süper bir ikili. Benim de aklıma naneli, limon kabuklu lezzetler yapmak geldi...

Hem nane, hem de limon, tek tek saymakla bitmeyen faydalara sahip olan iki önemli bitkidir; bir araya geldiklerinde gösterdikleri kombine etki ise onları daha da çok tercih edilir kılar.

Çoğunlukla sıcak hali tercih edilse de soğuk olarak da tüketilebilir. Nane limon yaparken hem kuru nane, hem de taze nane kullanılabilir.

Nane limonlu reçeller, naneli limonatalar, naneli limonlu dondurmalar... İstedikten sonra yapılacak sonsuz lezzet var.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



LİMON KABUKLU KURABİYE



YAPILIŞI: Yumuşamış yağ ile pudra şekerini yoğuruyoruz. Sonra diğer malzemeleri ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Yuvarlak şekil verip önce çırpılmış yumurta akına, sonra limon kabuğuna batırıyoruz. Tepsiye dizip 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER



250 gr. margarin veya tereyağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta sarısı (akını üstü için ayırın)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Limon kabuğu rendesi

3.5 su bardağı un



NANE LİMON



MALZEMELER



1 su bardağı su

1 yemek kaşığı taze veya kuru nane

Yarım limon

Yarım tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI: Suyumuzu, nanemizi ve dörde bölünmüş limonumuzu cezveye alıyoruz. Kısık ateşte kaynatıyoruz. Kaynayan karışımımızı süzerek fincana alıyoruz ve bal ile servis ediyoruz. İsterseniz bir parça zencefil de ekleyebilirsiniz.



NANELİ EV YAPIMI ÇİKOLATA



MALZEMELER



1 avuç taze nane yaprağı

100 ml. krema

400 gr. beyaz çikolata

50 gr. tereyağı

2-3 tatlı kaşığı nane esansı

300 gr. bitter çikolata



YAPILIŞI: Nane yapraklarını ince ince doğruyoruz. Küçük bir tencerede krema ve doğradığımız nane yapraklarını kaynayana kadar ısıtıyoruz. Kaynayınca altını kısıp içine küçük küçük parçaladığımız beyaz çikolatayı ekleyip eritiyoruz. Çikolata, krema ve nane karışımını bir kaseye koyuyoruz ve içine küçük küçük doğradığımız tereyağını ekleyip erimeye bırakıyoruz. Karışım biraz ılınınca tereyağı karışana kadar çok az karıştırıyoruz ve soğutuyoruz. Beyaz çikolatalı karışım donunca bir dondurma kaşığı yardımı ile yuvarlayarak küçük toplar yapıyoruz. Küçük topları buzluğa kaldırıp donduruyoruz. Toplar donduğu zaman, bitter çikolatayı benmari usulu eritiyoruz. İki çatal yardımıyla dondurduğumuz beyaz çikolata toplarını erimiş siyah çikolataya bir-iki kere sokup çıkararak etrafını kaplıyoruz.