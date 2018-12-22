Herkese merhabalar, bugün İdilika'nın Mutfağı, havuç renginde!

Havuçla pek alışılagelmiş olmayan sıra dışı reçeteler üretmek için mutfağa girdim. Kış mevsiminde tezgahlarda çokça karşımıza çıkan havuç, mutfağımızda en çok tüketilen besinlerin başında geliyor. Salatalarda ve yemeklerde sıklıkla yerini alıyor. Tüketimi de, işlemesi de gayet kolay.



GLUTENSİZ SPAGETTİ

'Havuçtan neler üretebilirim?' diye düşünürken bir anda zihnimde havuçları spagetti haline getirmek geldi. Kremalı, mantarlı, bolonez soslu ya da benim yaptığım gibi domates soslu yapılabilir.

Hatta fırında kurutulup poşetlerin içinde porsiyonlanıp dondurulabilir.

Bizim mutfakta çok beğenildi, bakalım sizinkiler ne diyecek? Canınız nasıl istiyorsa artık; fikir benden, yaratıcılık sizden.



KÖFTESI DE OLUR MU?

Vallahi olur, biz çok sevdik. Mutfağımda bu reçeteyi oluşturduğumuz gün, personel yemeği havuç köftesi oldu. Yağlı olmasını istemezseniz, fırınlama şansınız da var.

Bir dahaki sefere hamburger köftesi olarak deneyeceğim.

Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



HAVUÇ SPAGETTİ

YAPILIŞI: Havuçları temizleyip boylamasına dikey ince şeritler halinde kesiyoruz. Sonra o şeritleri ince ince spagetti görüntüsü verecek şekilde kesiyoruz. Tuzlu kaynar suya havuç spagettileri atıyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanan havuçları çıkartıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için; domates ve sarımsakları rendeleyip tüm malzemeyi pişiriyoruz. Havuç spagettilerin üzerine sosu döküyor ve rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanozla süslüyoruz.



MALZEMELER



4 adet havuç



DOMATES SOS İÇİN:

3 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet küp şeker

Tuz

Karabiber

Pul biber

Rendelenmiş kaşar peyniri

Kıyılmış maydanoz



HAVUÇ KÖFTESİ



MALZEMELER



1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

4 adet orta boy havuç

1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz

Tuz

Karabiber

Pul biber



BULAMAK İÇİN:

1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta



KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Havuçları rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz havuçların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Biraz galeta unu ilavesi ile köfte formuna getirip avucumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.