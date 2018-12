Yılbaşı sofralarının olmazsa olmaz yemeği, fırında hindi dolma ve yanındaki kestaneli pilav olsa da, ben bu seneki yılbaşı akşamı için yapımı ve sunumu son derece basit olan sebzeli tavuk bonfile sarmasını uygun gördüm. Yanında ise yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi bal kabağı çorbası ve her sene mutlaka soframdan bulunan ve değişik iç malzemelerle hazırladığım avcı böreğimi ara sıcak olarak tercih ettim. Tatlı olarak size önerim ise, ya kuruyemişli yılbaşı tartı ya da içinde çikolata ve kestanenin bulunduğu bir tatlı.

Bunların sofranızda yılbaşı ruhu estireceğini düşünüyorum.

Yılbaşı sofrasında lezzetlerden çok sunum ön planda olduğundan, sizlerin bol süslü ve yılbaşı ruhunu yansıtan dekoratif objelerle bezenmiş leziz sofranızı kırmızılarla buluşturacağınıza eminim. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SEBZELİ TAVUK BONFİLE SARMA



YAPILIŞI: Piyazlık doğranmış soğan, mantar, kapya biber ve sarımsağı soteliyoruz. İçine en son ıspanakları ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ile lezzetlendiriyoruz. Tavuk bonfileyi ortadan ikiye ayırarak büyük bir parça elde ediyoruz. Poşetin arasına koyup ve iyice dövüyoruz. İncecik olan filetonun içine sebzeleri ve ikişer dilim kaşar peynirini koyup rulo halinde sarıyoruz. Kürdan ile tutturuyoruz. Teflon tavada erittiğimiz tereyağında tavuk sarmaları mühürlüyoruz. Bir fırın kabına alıyoruz. Daha sonra, önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



MALZEMELER



4 adet tavuk bonfile

8 dilim kaşar peyniri

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1.5 su bardağı dilimlenmiş mantar

1 adet kırmızı kapya biber

500 gr. baby ıspanak

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Tuz

Taze çekilmiş karabiber



KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI



MALZEMELER



2 dilim balkabağı

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy patates

5 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı et suyu

5-6 su bardağı kaynamış su

300 ml. krema

Tuz, karabiber



YAPILIŞI: Sebzeleri doğrayıp soteliyoruz ve içine et suyu ve kaynar su ilave edip pişiriyoruz. Krema ilave edip blenderdan çekerek servis ediyoruz.



PANCARLI AVCI BÖREĞİ



MALZEMELER



KREP İÇİN:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı pancarın haşlama suyu

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber



İÇ MALZEMESİ İÇİN:

1 kg. pancar

2 yemek kaşığı lor peyniri

2 yemek kaşığı kaşar peyniri



KIZARTMAK İÇİN:

2 adet yumurta

1 kase ekmek kırıntısı

Ayçiçek yağı



YAPILIŞI: Krep malzemesini çırpıyoruz. Krep tavasını yağlıyoruz, harçtan birer kepçe dökerek, arkalı önlü pişiriyoruz. Rendelenmiş soğan, pancar ve sarımsağı pişirip soğutuyoruz. Kreplerin içine pişmiş pancarlı harcı ve peynirleri koyup rulo halinde sarıyoruz. Krep rulolarını önce çırpılmış yumurtaya, sonra ekmek kırıntısına bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz ve ortadan ikiye keserek ara sıcak olarak servis ediyoruz.