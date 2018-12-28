Kış aylarının en sağlıklı, en lezzetli sebzelerinden biri olan balkabağını İdilika'nın Mutfağı'na konuk ediyoruz bugün. Balkabağının Türk mutfağında en yaygın kullanım şekli tatlısı olsa da; biz Giritliler, balkabağınden börek, köfte, çorba, mücver gibi birçok farklı yemek yapabiliyoruz. Balkabağını hep tatlı formda yememiz gerekiyormuş gibi bir algı olsa da, rengi ve lezzeti ile harika bir sebzedir.



BALKABAĞI İLE ŞOV YAPIN

Türkiye'de istediğim boyutta balkabağı her zaman bulamıyorum. Şayet siz fırınınıza girecek bir balkabağı bulursanız, kafasını şapka gibi kesin, içini temizleyin. Dış kabuğunu folyo ile kaplayın. İç kabakları küp küp doğrayın, içine elma, ayva, tarçın çubuğu, kuru üzüm, armut ve esmer şeker koyarak fırında kapağı kapalı olarak pişirin. Sofraya getirirken folyoyu çıkartın ve bir kepçe ile kuplara servis edin. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BALKABAKLI PAY



MALZEMELER



TABAN HAMURU İÇİN:

1.5 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı soğuk tuzsuz tereyağı

4-5 yemek kaşığı buzlu su



PAY HARCI İÇİN:

1 su bardağı şeker

1 çay kaşığı tarçın

2 tane yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

350 ml. tam yağlı süt veya yoğunlaştırılmış süt veya sıvı krema

1 kase balkabağı püresi



YAPILIŞI:

Önce payın tabanını hazırlayıp buzdolabına kaldırıyoruz. Bunun için tereyağını, unu ve tuzu karıştırma kabına alıp elimizle yağı ezerek una yediriyoruz, kum kum olunca 5 yemek kaşığı kadar soğuk su ilave edip oldukça sert bir hamur yapıyoruz. Hamuru 22 santim çapındaki pay veya tart kalıbı büyüklüğünce açıyoruz, kenarlarını düzeltip dolaba kaldırıyoruz. Pay harcı için; şekeri, tarçını, yumurtayı ve nişastayı iyice çırpıyoruz. Süt veya krema ekliyoruz. Son olarak balkabağı püresini ekliyoruz ve bütün malzemeleri çırpıyoruz. Tart hamurunun üzerine dökü, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.



BALKABAĞI PÜRELİ KREMA



MALZEMELER



2 kutu krema

6 çorba kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı toz jelatin

2 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı nişasta



BALKABAĞI PÜRESİ İÇİN:

500 gr. balkabağı

2 su bardağı toz şeker

2 adet portakalın suyu



YAPILIŞI:

Bir kabın içine süt, nişasta ve jelatini koyup çırpıyoruz. Bir tencerenin içine kremaları boşaltıp üzerine toz şekeri serpip karıştırıyoruz. Tencereyi ocağa alıp kısık ateşte sürekli karıştırarak şekerli kremayı kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başlayan kremanın içine yavaş yavaş süt, jelatin ve nişastalı karışımı döküyoruz; bir yandan da karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaşana dek pişiriyoruz. Balkabağı püresi için; balkabağını, portakal suyunu ve toz şekeri pişiriyoruz. Blenderdan çekiyoruz. Kremalı karışımı servis kaselerine paylaştırıp bir saat buzdolabında soğuttuktan sonra üzerine balkabağı püresini ekliyoruz.



BALKABAĞI KÖFTESİ



MALZEMELER



1 kilo taze balkabağı

2 demet taze soğan

2 kahve fincanı un

5 adet yumurta

1 demet dereotu

1 demet nane

1.5 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

Yeterince tuz

Karabiber



YAPILIŞI:

Balkabağını rendeliyoruz. Soğanları, dereotunu ve naneyi ince ince kıyıyoruz. Çok hafif tuzlayarak unu ilave edip karıştırıyoruz. Öte yandan, bir kap içine yumurtaları kırıp hafifçe çırptıktan sonra ilave ediyoruz. Kabakların sulanmasına fırsat vermeden rendelenmiş kaşarı da karıştırıyoruz. Kaşık kaşık alıp ayçiçek yağında kızartıyoruz.