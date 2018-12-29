Herkese merhaba, 2018 senesine veda ettiğimiz şu günlerde herkes birbirine aynı soruyu soruyor:'Yılbaşı akşamı ne yapıyorsun?' Yeni yıla evde girecekler açısından başka bir gündem de, yılbaşı gecesi ne pişirmeliyiz üzerine oluyor. Yılbaşı gecesi davet verecekler için, bugün hem çok ekonomik, hem çok pratik, hem de sunumu oldukça görkemli minik atıştırmalıklar hazırladım. Umarım size fikir verebilir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PANCARLI KREP ROLU



MALZEMELER



150 gr kırmızı pancar

1 yemek kasıgı margarin

75 gr labne peyniri

1 tutam nane

1/2 cay bardagı ceviz

2 adet yumurta

2 su bardagı un

1 su bardagı süt

1 su bardagu su

1 cay kasıgı tuz

1 cay kasıgı vanilya



YAPILIŞI:

Önce pancarları yaklaşık 15 dakika kaynar suda haşlıyoruz ve rendeliyoruz. Başka bir kapta un, süt, yumurta, su, tuz ve vanilyayı çırpıyoruz. Krep hamurunun içerisine rendelenmiş pancarları tel süzgeç üzerinde sıkın ve krep hamuruna dökerek karışımı çırpıyoruz. Krep tavasına 1 yemek kasığı margarini ekliyoruz ve 1 kepçe krep hamuru dökerek 3-4 dakika pişiriyoruz. Daha sonra krebin diğer tarafı çevrilerek 3-4 dakika daha pişirildikten sonra tavadan alıyoruz. Bir kap içerisine krem peyniri ve dövülmüş cevizi ekleyerek karıştırıyoruz. Krebi rulo haline getirip dilimliyoruz.



PAZIYA SARILI SEBZE TERİN



MALZEMELER



1 bağ pazı (iri yapraklı)

1 adet orta boy kabak

1 adet orta boy havuç

1 adet köy biberi

1 adet orta boy kemer patlıcan

1 adet sarı Kaliforniya biberi

1 adet kapya biber

50 ml. soya sosu



KIZARTMAK İÇIN:

Sıvı yağ

Susam yağı



YAPILIŞI:

İri yaprak ve yemyeşil seçtiğiniz pazı yapraklarını yıkayıp tuzlu suda sadece bir dakika haşlıyoruz, yaprakları büzüşmeden soğuk suda bekletiyoruz. Patlıcanları yarım parmak kalınlığında soymadan uzunlamasına, kalan diğer sebzeleri de boyuna spagetti inceliğinde kesiyoruz. Kızartma tavasına sıvı yağ ve ısınmaya yakın 3-4 damla susam yağı ekliyoruz. Önce yeşil sebzeleri sonra diğerlerini hafif diri kalacak şekilde kızartıyoruz. Suda soğuyan pazı yapraklarını süzüp tezgaha alıyoruz, streç film yardımıyla yaprak sarma sarar gibi önce patlıcan dilimlerini sonra diğer sebzeleri eşit şekilde dizip sarıyoruz. Daha sonra dilediğimiz boyutta dilimliyoruz.



SEBZELİ SUŞİ



MALZEMELER



Dört adet büyük pazı yaprağı

Dört adet havuç ya da alternatif sebzeler

Altı orta boy patates

Tuz

Tereyağı



YAPILIŞI:

Pazı yapraklarını sap kısımlarından kesiyoruz, sıcak suda haşlıyoruz ve süzüyoruz. Ayrı bir tencerede patates haşlayıp soyuyoruz. Püre yapıyoruz ve sıcakken tuz ve tereyağı ekliyoruz. Havucu ya da arzu ettiğimiz sebzeyi haşlıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Pazı yaprağını parlak kısım alta gelecek şekilde seriyoruz. Patatesi, kalın olacak şekilde yayıyoruz. Havucu pazı yaprağı boyunda kesiyoruz, sıkı rulo yapıyoruz. Bir parmak genişliğinde kesiyoruz.