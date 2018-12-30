Herkese merhaba. 2018 yılı nihayet bitiyor. Bugün sizlere görünüm ve lezzeti ile tamamen yılbaşı ruhunu yansıtan, ancak sıklıkla mutfaklarda görmeye alışkın olmadığımız tariflerden oluşan bir menü hazırladım.

Yılbaşı sofrası kestanesiz olmaz diyerek nefis bir kestane çorbası ve klasik alışılmış hindi sunumlarının dışına çıkacağımız bir vişneli hindi tarifi veriyorum.

Hepsinin sofralarınızı şıkır şıkır süsleyip misafirlerinizi de bu lezzetlere hayran bırakacağına eminim.

Sizin de hiç şüpheniz olmasın.

Bugünlük benden bu kadar.

Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



KESTANE ÇORBASI



MALZEMELER



500 gr. kestane

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre kaynar su

100 gr. krema

Tuz, karabiber

YAPILIŞI: Derin bir tencerenin içinde bir yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz ve doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavuruyoruz. Üzerine, önceden kabukları soyulmuş kestaneleri ilave ediyoruz ve beraber kavuruyoruz. Üzerine 1 litre kaynar su ile tuz ve karabiber ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp ağır ateşte 15-20 dakika kaynatıyoruz. Üzerine krema ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Çorbayı blenderdan geçirerek servis ediyoruz.



VİŞNELİ HİNDİ



MALZEMELER



10 parça kemikli hindi eti

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 su bardağı vişne suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı tavuk baharatı

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 kase vişne



YAPILIŞI: Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağını, rendelenmiş sarımsağı, şekeri, soğan tozunu, limon suyunu, vişne suyunu, tavuk baharatını, paprikayı, acı pul biberi, tuzu ve karabiberi karıştırıyoruz. Hindiyi fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon ve soğan halkalarını aralı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz, vişne ve karabiber ekleyip üzerini örtmeden fırında pişiriyoruz.