İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mucizevi şifa veren özellikleriyle bilinen çok özel bir tohumdan söz edeceğim; çörek otu. Peygamberimiz'in 'Çörek otuna kıymet veriniz, zira o ölümden başka her derde şifadır' diye bir hadisi mevcuttur. Ortadoğu ülkeleri arasında birçok derdin dermanı olduğu için habbat al barakah, yani kutsanmış tohum olarak bilinir. Bu şifalı bitkinin içerdiği etken maddeler ve faydaları hakkında yüzlerce araştırma yapılmış, bilimsel makale yayınlanmıştır. Gerçek çörek otu, Kuzey Afrika ve Batı Asya'dan gelmektedir. Eski çağlardan beri Mısır ve diğer Arap ülkelerinden gelen çörek otu tohumundan çıkarılan yağ kullanılır. Kraliçe Nefertiti'nin vücuduna çörek otu tohumu yağı sürdüğü bilinir. Firavun Tutankamun'un mezarında arkeologlar çörek otu yağı bulmuşlardır. Yazıtlarda, bunun öteki hayatta dirildiğinde kullanılması için konulduğuna rastlanmıştır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ÇÖREK OTLU MUFFİN

YAPILIŞI: Yumurtaları ve sütü birkaç dakika çırpıyoruz. Karışımın üzerine zeytinyağını ekleyerek bir-iki dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Daha sonra, ezilmiş tulum peyniri, kıyılmış dereotu ile maydanoz, tuz ve çörek otunu da katarak iyice karıştırıyoruz. Karışımı, yağladığımız muffin kalıplarına paylaştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı zeytinyağı

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı tulum peyniri

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Tuz

1 tatlı kaşığı çörek otu



ÇÖREK OTLU TARÇINLI ÇAY



MALZEMELER

1/2 tatlı kaşığı çörek otu tohumu

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle çörek otu tohumlarımızı demliğimizin için koyuyoruz. Ardından çubuk tarçınımızı içine atıyoruz ve üzerine kaynar suyu ekliyoruz. Demliğimizin ağzı kapalı şekilde 8-10 dakika kadar çayımızı demlenmeye bırakıyoruz. Ardından süzerek servis ediyoruz.



KURABİYE

125 gr. tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı mahlep

1/2 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı acı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta akı

1/2 çay bardağı çörek otu

3 su bardağı un



YAPILIŞI:

Derin bir kaba tereyağını koyuyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta akı, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı mahlep, yarım çay bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay bardağı çörek otu ekliyoruz. Tüm malzemeyi elimizle iyice karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Üç su bardağı unu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Ardından hamurdan minik parçalar alıp elimizle yuvarlıyoruz. Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz, üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişiriyoruz.