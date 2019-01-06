Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son derece ekonomik ve bir o kadar da nefis üç tarife yer veriyorum. Hem cebinizi yormayacak, hem de mutfakta çok zaman harcamadan hazırlayacabileceğiniz bu mönüdeki cipsli tavuk tarifim, o kadar hafif ve ayı zamanda çıtır ki... Yumurtalı patates kayığı ise son zamanlardaki favori tariflerimden. Çikolatalı toplara hayır diyebilecek bir çocuk tanımıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ALTIN SARISI TAVUK



MALZEMELER



1 kg. parmak şeklinde doğranmış tavuk göğsü

1 paket krema (200 ml.)

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz



PANE İÇİN:

Büyük boy baharatlı mısır cipsi



YAPILIŞI:

Bir kaba krema, köri, karabiber ve kırmızı toz biberi koyup karıştırıyoruz. Üzerine tavuk etlerini ilave edip hepsini harmanlıyoruz. Üzerini streç ile kapatıp buzdolabında dört-beş saat dinlendiriyoruz. Cipsi poşetindeyken elimizle ufalayıp bir kaba döküyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Tavuk etlerini tek tek cipse bulayıp fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



ÇİKOLATA TOPLARI



MALZEMELER



2 paket petibör bisküvi

125 gr. tereyağı

90 gr. sütlü çikolata

1/2 su bardağı kavrulmuş file badem

4 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı süt

3 tatlı kaşığı kakao



SÜSLEMEK iÇİN

1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi



YAPILIŞI:

Tereyağını ısıtıyoruz. Çikolatayı ufak parçalar halinde içine ekliyoruz. Toz şekeri de bu aşamada ilave ediyoruz. Çikolata ve toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu sırada ayrı bir kabın içine bisküvileri kırıyoruz. İçine süt, kakao ve kavrulmuş file badem ekleyerek karıştırıyoruz. Hazırladığımız çikolatalı, tereyağlı karışımı da bisküvili karışımın içine azar azar ilave ediyoruz. Harcı, minik toplar haline getiriyoruz. Hindistan cevizine batırdıktan sonra servis ediyoruz.



YUMURTALI PATATES KAYIĞI



MALZEMELER



3 adet patates

3 adet yumurta

6 dilim kaşar peyniri

3 tatlı kaşığı tereyağı

Karabiber

Tuz

Ayçiçek yağı



YAPILIŞI:

Kayık şeklinde kestiğimiz patatesleri önce haşlıyor, sonra kızartıyoruz. Tavada tereyağını eritiyoruz. Patatesi yağın üstüne koyuyoruz. Yumurtanın akını patatesin oyuk kısmına yerleştiriyoruz. İki dakika sonra sarısını koyuyoruz. Kalan boşluğa ise peynir rendesini serpiyoruz. Eriyene kadar pişiriyoruz.