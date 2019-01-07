Bugün yazımı yazmak için mutfağa girdiğimde aklımda ne zamandır olan kabak beğendiyi yapmak vardı. Patlıcan beğendiyi çok seven biri olarak, kabak beğendiye aşığım diyebilirim.

Ben bazen tavuk bonfile ile, bazen de soslu mitite köfte ile servis ediyorum.

Kuzu pirzola pişirmek hassas iştir. Kimisi pirzolayı ve tüm etleri sade sevdiği için pişirmeden önce hiçbir marinata gerek duymazken, kimisi de önceden marine etme taraftarıdır.

Benim için durum sofranın konsepti ve etin yanındaki eşlikçilerine göre değişiklik gösteriyor olsa da, söz konusu kuzu olduğu zaman biraz sosta bekletme taraftarıyım.

Fırında kıtır biberleri ise hemen hemen tüm etlerin yanında garnitür olarak sunuyorum. Son derece pratik ve sunum olarak da muazzam oluyor. Sadece biberlere değil, aynı iç harç ile domates ya da patlıcan halkaları da enfes oluyor.

Deneyin çok beğeneceksiniz.

Şimdiden hepinize süper bir hafta dilerim. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



VİŞNELİ PRATİK TATLI



YAPILIŞI: Öncelikle yoğurt ve kremayı mikserle çırpıyoruz. Daha sonra vanilya ve iki çorba kaşığı pudra şekerini ekleyip tekrar çırpıyoruz. Vişnelerden birkaç tane ayırıp kalanını rondoda bir yemek kaşığı pudra şekeri ile püre haline getirip yoğurtlu karışımın içine döküyoruz. Kuplara pay edip süsleyerek servis ediyoruz.



MALZEMELER

3 su bardağı süzme yoğurt

1 paket krema

3 su bardağı vişne

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya



PÜF NOKTASI

İsterseniz bisküviyi toz haline getirip servis edeceğiniz kupun ara katlarına paylaştırabilirsiniz. Yoğurtlu karışımın içinde parfe etkisi veriyor.



FIRINDA KITIR BİBER



YAPILIŞI: Biberleri ortadan ikiye kesip zeytinyağı ve tuz serpilerek yağlı kağıt üzerinde fırınlanır. Pişen biberler soğutulur. Diğer tüm malzemeler harmanlanıp biberlerin üzerine kaplanır. Fırının ızgara bölümünde kızarana kadar pişirilir.



MALZEMELER

6 adet jalapeno biber

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

2 kaşık parmesan rendesi

3 kaşık bayat ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

Taze fesleğen

Dereotu

Maydanoz

Biberiye



BEZELYELİ KABAK BEĞENDİ YATAĞINDA KUZU PİRZOLA



MALZEMELER

KABAK BEĞENDİ İÇİN:

4 adet kabak

1 adet bezelye konservesi

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi



KUZU PİRZOLA İÇİN:

5-6 adet kuzu pirzola

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Biberiye

Sıvı yağ



BEZELYELİ BEĞENDİ



YAPILIŞI: Bezelyeleri sıvı yağda soteliyoruz. Bu arada tereyağını eritiyoruz ve unu kavuruyoruz. Un pembeleşmeye başlayınca azar azar süt ekleyerek kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra kaşar peyniri ve rendelenmiş kabakları ekleyip tekrar karıştırıyoruz.



KUZU PİRZOLA



YAPILIŞI: Sosu için; bir kabın içine süt, zeytinyağı ve biberiye koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Kuzu pirzolaları hazırladığımız sosun içine batırıp 25 dakika bekletiyoruz. Daha sonra kuzu pirzolaları sosun içinden çıkarıp süzdürüyoruz. Üzerine tuzu, karabiberi serpiyoruz. Teflon tavaya sıvı yağ koyup kuzu pirzolaları arkalı önlü kızartıyoruz. Kabak beğendinin üzerinde servis ediyoruz.