Geçtiğimiz günlerde Suadiye'de arkadaşlarım ile birlikte Brasserie Noir'e gittik. Ben mesleğim dolayısı ile sıklıkla çeşitli restoranlara gidiyor, yeni lezzetlerin tadına bakıyorum. Brasserie Noir'da ilgimi çeken ve 'Mutlaka okuyucularım ile paylaşmalıyım' dediğim çok tatlı bir hikaye keşfettim. Sahibi Oğuz Kaan Ermeç'in bilindik sokak lezzetlerine kattığı esprili yorumları, inanılmaz lezzetli buldum. Mesela bildiğimiz ıslak hamburgeri kahvaltıda yediğimiz açma ile yapmış, kokoreçi incecik dilimleyip çıtır çıtır sunmuş, tükürük köftesi diye bilinen sokak köftelerini tırnak pide üzerinde çok şık bir şekilde sunmuş. Bir mekanın sahibinin ya da şefinin damak hafızasının gelişmiş olması, çok gezip çok yemek deneyimi yaşamış olması nasıl da kendini belli ediyor. Ülkemizde bu tarz eğlenceli mutfak konseptlerinin yayılmasını diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



TIRNAK PİDE YATAĞINDA SOKAK KÖFTESİ



YAPILIŞI: Yoğurma kabına kıymayı alıyoruz. Soğanı rondodan geçirip elimizle suyunu sıkıyoruz. Kıymaya ekliyoruz. Ekmek dilimlerini süt ile beraber rondodan geçirip ilave ediyoruz. Tuz, kimyon, ince doğranmış maydanozu da ekliyoruz. Köftemizi iyice yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra az yağda ve kısık ateşte pişirmeye dikkat ediyoruz. Tırnak pideyi ısıtıp köfteleri üzerine dizerek servis ediyoruz.



MALZEMELER



Yarım kg. az yağlı kıyma

1 adet büyük soğan

5 dilim tam buğday ekmeği

Yarım çay bardağı süt

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon



ŞERBETSİZ BAL KABAKLI BAKLAVA



MALZEMELER



1 kg. bal kabağı

1 su bardağı toz şeker

1 paket hazır baklavalık yufka

Tereyağı

Servis için 1 kase tahin



YAPILIŞI: Bal kabaklarını rendeleyip şekerle yumuşayana kadar pişirip soğumaya bırakıyoruz. Yufkaların aralarına eritilmiş tereyağı sürüp üzerine balkabaklı harcı güzelce yayıyoruz. Rulo yapıp tepsiye yanyana dizip pişiriyoruz. Tahin ile servis ediyoruz.



AÇMA İLE ISLAK HAMBURGER



MALZEMELER



6 adet küçük boy hazır açma



KÖFTESİ İÇIN:

500 gr. dana kıyma

1 paket köfte harcı

İsteğe bağlı maydanoz

1 çay bardağı su



SOSU IÇIN:

5 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı domates salçası

3 adet küp şeker

3 diş rendelenmiş sarımsak



YAPILIŞI: Köfte malzemelerini bir kapta yoğurarak dinlenmesi için 10 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Sos malzemelerini karıştırarak 20 dakika kadar pişiriyoruz. Açmaları ortadan kesip sıcak domates sosuna batırıyoruz. Köfteleri, açmalardan biraz büyük bir şekilde yuvarlıyoruz ve her iki tarafını da kızartarak soslu açmaların arasına koyuyoruz. Eğer sıcak yemek isterseniz açma hamburgerleri fırında beş dakika tutabilirsiniz.