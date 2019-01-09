Herkese merhaba. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda birbirilerine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, çok sevdiğim bir kültürün böreğinden bahsedeceğim: Boşnak böreği. Osmanlı Devleti'nin 500 yıl hüküm sürdüğü o toprakların damak tadıyla, Türk damak tadı birbirine çok benzer. Boşnak mutfağında börekler de meşhurdur.

Ülkemizde Boşnak böreği olarak tanınan bu lezzetler, Boşnak mutfağının yapı taşlarındandır. Seneler önce Boşnak bir çalışanım vardı. Ramazan ayında ailesine 30 güne 30 ayrı börek yaparak beni hayretler içinde bırakmıştı.

Geçtiğimiz günlerde memleketim Alaçatı'da bir börek yarışması düzenledik. Bir Dünya Börek isimli, böreğin tüm tarihsel gelişimini ve börek kültürlerini anlatan kitabı bizlerle buluşturan sevgili Ayfer Yavi de jüri olmayı kabul etti ve memleketimize gelerek bizi çok mutlu etti. Börek yarışmamızın birincisi çintarlı Boşnak böreği ile Nermin Albayrak oldu. Ben de şimdi size bu nefis böreğin tarifini veriyorum.

Bugünlük benden bu kadar. En kısa zamanda sıcakkanlı Boşnakların mis kokulu mutfaklarına misafir olmak dileği ile...



BOŞNAK BÖREĞİ



MALZEMELER

1.5 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un



YUFKALARI AÇMAK İÇİN:

125 gr. tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı yoğurt



İÇ HARCI İÇİN:

500 gr. ıspanak

2 yemek kaşığı süt kaymağı

1 adet rendelenmiş kuru soğan

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz



ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt



YAPILIŞI: Ilık suyu derin bir karıştırma kabına alıyoruz. Azar azar eklediğimiz un ve tuz yardımıyla pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Elde ettiğimiz yumuşak kıvamlı hamurun üzerine nemli bir mutfak bezi kapatıp 30 dakika kadar oda ısısında dinlendiriyoruz. Dinlenen hamuru, dört eşit bezeye bölüp mutfak tezgahı üzerinde yuvarladıktan sonra 30 dakika daha dinlendiriyoruz. Yufkaları açmak için; tereyağını kısık ateşte eritiyoruz. Ilındığında ayçiçek yağı ve yoğurt ile karıştırıyoruz. İç harcı için; ayıkladıktan sonra yıkayıp kuruladığımız ıspanak yapraklarını incecik doğruyoruz. Yumurta, rendelenmiş kuru soğan, süt kaymağı ve tuz ekleyerek yoğuruyoruz. Mutfak masasının üzerini pamuklu ve temiz bir mutfak örtüsüyle kaplıyoruz. Dinlendirdiğimiz hamur bezelerinden birini alıp merdane yardımıyla açmaya başlıyoruz. Ara sıra unlayarak hamurların üzerini katı-sıvı yağ karışımıyla yağlıyoruz. Karşılıklı kenarlarından elimizle çekip olabildiğince ince bir hal alana kadar yufkayı büyütüyoruz. Kenar kısımlarına ıspanaklı iç harçtan yayıyoruz. Yufkanın kenar kısımlarını üzerine kapatıp ortaya doğru rulo şeklinde sarıyoruz. Ruloyu iki taraftan birbirine bitiştirip aynı işlemi tüm bezelere uyguluyoruz. Yağlanmış fırın tepsisinin orta kısmından başlayarak, hazırladığımız hamur rulolarını spiral şekilde sarıyoruz. Yumurta ve yoğurt sürdüğümüz böreği, önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyoruz.



ÇİNTAR MANTARLI BOŞNAK BÖREĞİ



MALZEMELER

7 su bardağı un

Aldığı kadar ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 kase sıvı yağ



İÇ HARCI IÇIN

1 kg. çintar mantarı

3 orta boy soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Kırmızı biber



YAPILIŞI: Hamurumuzu yumuşak olacak şekilde yoğurup dinlenmeye bırakıyoruz. İç harcımızı hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuzu dört eşit parçaya bölüyoruz ve sıvı yağla yağlayıp uçlarından çekerek hamurumuzu açabildiğimiz kadar açıyoruz. Hazır olan harcımızı üzerine serpiyoruz ve rulo yapıyoruz. Yumurta sarısı sürüp 185 derece fırında 40 dakika pişiriyoruz.