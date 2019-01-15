İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pancarlı nefis lezzetler var. Olağanüstü rengi ile, belatain grubu madde içeren pancar, kanın temizlenmesine ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı olduğundan detoks etkisi ile bilinen, mevsimin öne çıkan mucizevi sebzelerindendir. Pancarı aldım manavdan, çocuklar için daha cazip hale gelecek tarifler bulmak istedim. Çünkü haşlanmış hali çok leziz değil. Kimi sirke ve tuz ile kolay turşusunu kurup tadına bayılır, kimisi de rendelenmiş olarak salatalara ekler ya da sarımsaklı süzme yoğurtla karıştırıp enfes bir mezeye çevirir. Pancarlı toplar, çocuklar için oldukça sevimli oluyor. Pancarlı patates kroket de enfes bir davet atıştırmalığı. İsterseniz de fırınlayıp pembe püre elde edebilirsiniz. Pembe köfteler, aslında fellah köftesinden esinlenilerek hazırlandı. İster haşlayarak, ister fırınlayarak servis edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



PANCARLI KREP



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Krep harcından, yağlanmış krep tavasına birer kepçe dökerek arkalı önlü önlü pişirip servis ediyoruz.



MALZEMELER



1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı haşlanıp ezilmiş pancar püresi

Ayçiçek yağı

Tuz

Şeker



PÜF NOKTASI

Teflon tavaya döktüğümüz krebin üstü gözenek gözenek olduğu zaman diğer tarafını çevirme vakti gelmiş demektir.



PANCARLI PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

2 adet haşlanmış patates

1 adet haşlanmış pancar

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber



YAPILIŞI: Pancarı ve patatesi rendeleyip kaşar peyniri ve baharatlarla birlikte karıştırıyoruz. Et ya da tavuk yanında servis ediyoruz.



PANCAR KÖFTESI



MALZEMELER

bir hamur elde etmek için bir miktar daha un ekleyebilirsiniz. Yağlanmış hamur bezelerini, baklava yufkası inceliğinde açmaya özen gösterin. Boşnak böreğini kavrulmuş kıyma, haşlanmış patates ve peynirli gibi iç harçlarla hazırlayabilirsiniz.

1.5 su bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kimyon

1 adet haşlanıp rendelenmiş pancar

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıcak su



YAPILIŞI: Yoğurup biraz beklettiğimiz bulgur ve pancarı diğer malzemelerle karıştırıyoruz. Minik toplar yapıp baş parmağımızla üzerine bastırarak düğme şekli veriyoruz ve kaynar suda haşlıyoruz. İsterseniz fırınlayabilirsiniz.



PANCARIN FAYDALARI



Egzersiz öncesi içilen pancar suyu, dayanıklılığı artırır.

Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini içerir.

Bağırsak çalıştırıcı ve hazım kolaylaştırıcı, yoğun lifli bir yapısı vardır.

Sinir ve kas fonksiyonlarını güçlendirici potasyum deposudur.

Zedelenmeden yıkanması gerekir. Çok faydalı olan betalainler, ısıya fazla dayanıklı olmadıklarından fazla haşlamamak gerekir.

Besin değerini kaybetmemesi için en sağlıklısı çiğ olarak tüketilmesidir.