İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; soğuyan günlere yakışır, içinizi ısıtacak ve şifa olacak üç orijinal çorba tarifi ile karşınızdayım.

Malum, havalar soğudu, grip her yerde kol geziyor. Çorbada benim de bir tutam tuzum bulunsun diyerek tam hasta çorbası diye adlandırabileceğimiz lezzette kış çorbaları hazırladım. Çorbaları hazırlarken, çorbanın tarihine de göz atıp öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istedim.

Bin yıllık geçmişe sahip olan çorba, ilk dönemler kaynama şeklindeki pişirme tekniği bulunmadığından meşe palamudu gibi bitki ve hayvan kabukları içinde yapılmıştır. Ortaçağ'da ise üzerinde buharı tüten, içinde et ve sebze suyunun piştiği tencereler görülürken bu da İngilizce'de 'et suyu' anlamına gelen 'soup'un özünü oluşturmuştur.

Antik dönemde çanaklar içinde yapılan soğan çorbası, 18'inci yüzyılda modern şekilde Fransa'da ortaya çıkmış.

Et suyu, karamelize soğan ve üzerine rendelenmiş peynir ile ekmek konulan soğan çorbası, kültürlere göre farklılıklar gösterse de temel bileşenleri bu şekildedir.

Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI



YAPILIŞI: Temizleyip yıkadığımız sebzeleri iri iri doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine sekiz-dokuz su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ilave edip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine koyup hepsini blenderdan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ilave ediyoruz. Limon ile servis ediyoruz.



MALZEMELER

1 adet küçük brokoli

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir tutam dereotu



TERBİYESİ İÇİN:

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve un



SÜTLÜ UN ÇORBASI



MALZEMELER

2 tepeleme yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı soğuk süt

4 su bardağı soğuk su



YAPILIŞI: Yağı eritip unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sütü ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine suyu ekleyip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Tuz ekleyip servis ediyoruz.



EKŞİLİ SARIMSAKLI TAVUK ÇORBASI



MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı un

1 diş sarımsak

Karabiber

1 adet tavuk bulyon

Yeteri kadar su



ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Kuru nane

Sirke (isteğe bağlı)



YAPILIŞI: Tavuk bulyonu, bir bardak sıcak suda eritiyoruz. Tencereye yağı alıp eritiyoruz ve unu ilave edip kavuruyoruz. Üzerine tavuk suyunu ve yeterince suyu ekleyip karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ezdiğimiz sarımsağı ilave ediyoruz. Üzerine, tava içinde kırmızı biberle erittiğimiz tereyağını ekliyoruz. Servis ederken sos ve arzuya göre sirke ilave ederek servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Un, tereyağında karıştırılarak kokusu çıkıncaya kadar kavrulmalıdır.