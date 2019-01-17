Sinema filmi ve aynı esnada bir şeyler atıştırma ihtiyacı, ayrılmaz bir ikili gibi adeta.

Sinemaya gittiğimizde patlamış mısır yemek, Alaska Frigo almak, evde aile boyu dizi keyfi yapmaya niyetlendiğimizde annemizin kek, poğaça gibi yiyeceklerle sürekli yandaki sehpadan midemize destek atması, hiçbir şey bulamazsak illa ki o filmi izlemek için olmazsa olmaz olan cipsi, yakınımızdaki bakkaldan sipariş vermek ve yanını illaki bol asitlisinden bir içecekle tamamlamak gibi birçok eşlikçisi var şu film izleme aktivitesinin.

Film izlemek işi kış mevsimini sever; polar battaniye, pofidik terlik, kaloriferli sıcak bir ev ve bol kalorili yiyecekleri sever.

İçinde yemek tarifleri geçen filmler konusu vardır bir de... Madem havalar buz gibi , kar yeni yeni kalkıyor üstümüzden; o halde açalım sevdiğimiz bir filmi, izleyelim hep beraber. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son derece ekonomik ve film izlerken atıştırmaktan keyif alacağınızı düşündüğüm üç minik lezzet var. Umarım seversiniz.

Size şimdiden iyi seyirler dilerim...



TATLI ACI TAVUK KANATLARI



YAPILIŞI: Sarımsak ve soğanı küçük küçük doğrayıp bir kaseye alıyoruz. Üzerine zeytinyağı, acı biber sosu, bal, tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave edip karıştırıyoruz. Tavuk kanatlarını ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bir saklama kabına koyuyoruz ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Tavukları fırınımızın ızgara bölümünü ısıtıyoruz ve tavukları pişiyoruz.



MALZEMELER



1 kg. tavuk kanat

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı acı biber sosu

1 yemek kaşığı bal

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Karabiber



EV YAPIMI BAHARATLI PATLAMIŞ MISIR



MALZEMELER



1 çay bardağı mısır

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Kırmızı toz biber



YAPILIŞI: Mısır patlatacağımız tenceremizi ısıtıyoruz. Ayrı bir yerde yağ ve mısırı iyice karıştırıyoruz. Mısırların rengi değişmeye başlayıncaya kadar kapak açık kalabilir. Tuzu ve kırmızı toz biber ekleyip kapağını kapatıyoruz. Tencereyi arada bir sallayarak mısırları patlatıyoruz.



EV YAPIMI SOĞANLI PATATES CİPSİ



MALZEMELER



2 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı tuz



YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyuyoruz ve mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Suyun içinde bekletip nişastasının çıkmasını sağlıyoruz. Bunu iki kere tekrarlarsak daha çıtır oluyorlar. Patatesleri sudan çıkartıp kuruluyoruz. Bir kasede sıvı yağ tuz ve soğan tozunu karıştırıyoruz. Patatesleri önlü arkalı bu karışıma buluyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzerleri kızararana dek pişiriyoruz. Fırının kapağını açıyoruz, patatesleri tek tek ters çevirip tekrar fırınlıyoruz. Çıtır çıtır olunca patates cipsimiz hazır demektir. İsterseniz servis ederken minik minik doğranmış frenk soğanı ile karıştırabilirsiniz.