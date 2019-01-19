İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Türk halkının gönlünde taht kuran, yakışıklılıkları ve oyunculukları ile genç kızları peşlerinden sürükleyen jönlerimizin en sevdiği yemeklere yer veriyorum.

Kıvanç Tatlıtuğ, bilindiği üzere Adanalı...

Kendisinin en sevdiği yemeğin Adana kebap ya da analı kızlı olmasını beklerdim, ancak minik bir araştırma ile tarhana çorbası olduğunu öğrendim.

Kenan İmirzalıoğlu ise Ankaralı.

Ancak kendisi Ege mutfağının incisi zeytinyağlı enginarı seviyormuş. İstanbul'da doğup uzun yıllar Amerika'da yaşayan Kerem Bursin'in en sevdiği yemek Bursa'dan geliyor. Tabii ki İskender kebap. Ben de jönlerimizin en sevdiği yemeklerin tariflerini yazdım.





KIVANÇ TATLITUĞ



TARHANA ÇORBASI



YAPILIŞI: Öncelikle tencereye dört su bardağı suyu koyuyoruz. Sonra iki yemek kaşığı tarhanayı ekliyoruz. Ocağın altını açıp karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığı zaman bir yemek kaşığı zeytinyağı, ardından bir tatlı kaşığı salçayı ekliyoruz. Sarımsakları ince ince dilimleyip çorbanın içine atıyoruz. Tuzunu da ilave edip biraz daha karıştırarak kaynatıyoruz ve sonrasında sıcak sıcak servis yapıyoruz.



MALZEMELER

2 yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

3 diş sarımsak

4 su bardağı su





KEREM BÜRSİN



EV YAPIMI İSKENDER KEBAP



İSKENDER SOSU İÇİN

MALZEMELER

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ketçap

Tuz

Karabiber

Kekik



YAPILIŞI: Ezilmiş sarımsakları tereyağında çeviriyoruz. Diğer malzemeleri ilave edip kavuruyoruz ve kaynar su ile açıp pişmeye bırakıyoruz. Pişince dönerin üzerine gezdiriyoruz. En son olarak, bir tavaya tereyağı koyuyoruz. İyice kızan tereyağını döner sosunun üstüne döküyoruz. Sosun üstüne de bir kaşık yoğurt, közlenmiş sivri biber ve közlenmiş domates ile servis edin.



DÖNER İÇİN MALZEMELER



Kişi sayısına göre değişkenlik gösterecek kiloda bütün bonfile

Tuz

Karabiber

Kekik

Kırmızı toz biber



YAPILIŞI: Donmuş bütün bonfileyi, henüz buzluyken ince ince dilimliyoruz. Bonfile dilimlerini bir tencereye alıyoruz, tencernin kapağını kapatarak orta ateşe koyuyoruz. Önce suyunu salacak, ardından çekecektir. Suyu çekince ister margarin, ister ayçiçek yağı, ister tereyağı, isterseniz de zeytinyağı ilave ettikten sonra arkalı önlü çevirerek rengini alana kadar kızartıyoruz. Ocağın altını kapatıp tuz, karabiber, kekik, kırmızı toz biber ilave edip karıştırıyoruz. Döner kısmı tamamlandı. Tırnak pideleri küçük küçük doğruyoruz. Teflon tavaya iki yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz, üzerine biraz sıvı yağ ekliyoruz. Doğranmış pideleri arkalı önlü tereyağında çıtırdatıyoruz. Üzerine dönerleri paylaştırıyoruz. Son olarak da sosu döküyoruz.



KENAN İMİRZALİOĞLU



ZEYTINYAĞLI ENGİNAR



MALZEMELER

6 adet enginar

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı bezelye

1 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 çay kaşığı şeker

Tuz

1 su bardağı su



YAPILIŞI: Havucu minik minik küp şeklinde doğruyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek haşlanmaya bırakıyoruz. Kaynadıktan beş dakika sonra minik küpler halinde doğradığımız patatesleri ekleyip hafif yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Soğanı yemeklik doğrayarak yarım çay bardağı zeytinyağında hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Üzerine patates ve havuç ekliyoruz. Bir su bardağı bezelye de ilave ederek karıştırıp ocaktan alıyoruz. Enginarları limon ile ovarak tencereye diziyoruz. Üzerine hazırladığımız sebzeleri ilave ediyoruz. Şeker, tuz ve yarım çay bardağı zeytinyağı gezdiriyoruz. Bir su bardağı sıcak su ekleyerek tencerenin kapağı kapatıyoruz. Enginarlar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

