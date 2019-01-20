Bugün herkesin severek yediği, çok az iradeli bünyenin 'hayır' diyebileceği hamburgerin ev yapımı tarifini vermeye karar verdim. Ekmeğinden sosuna kadar her detaya elimiz değsin, bu enfes lezzeti yaparken de bütün aile bir arada olalım istedim.

Bu arada dünyaca ünlü bir hamburger firmasının sosunun reçetesini de keşfettiğimi söylemeden geçemeyeceğim.

Hamburgerin de bir tarihi var. İlk olarak Cengizhan'ın oğlu Kubilay Han Moskova'yı fethettiğinde;

Ruslar, Moğollardan öğrendikleri bu yemeğe Tatar bifteği adını vermişler.

O zamanlar at eti kullanılırmış.

Ruslarla ticaret yapan Almanlar, 1600'lü yıllarda hamburger köftesini ülkelerine götürmüşler, 1800'lerde Amerika'ya göç ederken hamburger kültürünü de yanlarında götürmüşler. 1.

Dünya Savaşı sonrasında İngilizce'deki Almanca kelimeleri ayıklamak isteyen Amerikalılar, hamburgerin ismini Salisbury bifteği olarak değiştirmek istedilerse de başarılı olamadılar. Hamburger;

Almanya'nın şehri Hamburg'a özel bir usulle pişen köftenin, yuvarlak sandiviç ekmeği arasındaki sunumuyla Hamburglular'a ait olmaya devam etmiş.



HAMBURGER EKMEĞİ



YAPILIŞI: Un, tuz, toz şeker ve kuru mayayı derin bir kasede karıştırıyoruz. Zeytinyağı, yoğurt ve yumurtayı da ekliyoruz. Bir miktar su ilavesiyle yoğurmaya başlıyoruz, bu aşamada tezgahımızı unluyoruz. Yoğurma işlemimiz bitince, üzerine bir kase kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra beş-altı parçaya ayırıyoruz ve elimizde yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye top top diziyoruz. Üzerini bir strech film ile kapatıp 45 dakika tepside mayalanmalarını bekliyoruz. Fırına atmadan önce çörekotu ve susam ile süslüyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pufidik olana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER

2,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 tatlı kaşığı şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı susam

2 tatlı kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz



HAMBURGER KÖFTESI



MALZEMELER

500 gr. dana kıyma (döş kısmından bir defa çektirilmiş)

2 tatlı kaşığı toz hardal

2 tatlı kaşığı pekmez

2.5 tatlı kaşığı galeta unu

2 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığından az karabiber

Tuz

3 diş rendelenmiş sarımsak



YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz, ancak fazla yoğurmuyoruz. Buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Hamburger köftesi şekli verip döküm ızgarada yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz.



İDİLİKA'NIN HAMBURGER SOSU



MALZEMELER

1 adet közlenmiş kırmızı kapya biber

2 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Taze kekik

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Soğanları soteliyoruz, sarımsak ve küp küp doğradığımız köz biberleri ilave ediyoruz. Kalan malzemeyi de ekleyip sotelemeye devam ediyoruz. Blender'dan çekip sosumuzu sürülebilir bir kıvama getirip kavanozda soğukta muhafaza ediyoruz.