Arkeolojik kazılarda elde edilen bazı bulgulara göre, Anadolu'da Hititler döneminden beri ekimi yapılan mucizevi bitki haşhaş konusunu açıyorum bugün. Ceviz gibi lezzetli bir tada sahip olan haşhaş tohumları, içerdiği faydalı yağlar nedeniyle yemeklerde çeşni olarak kullanılıyor. Kurutulmuş meyveler olan bu tohumlar; Afyon bitkisinden gelmesine rağmen, istenmeyen yan etkilere sahip değildir. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sizler için tüm dünyada çok meşhur olan limonlu haşhaşlı kek, kolaylıkla yapabileceğiniz haşhaşlı kurabiye ve Afyon yöresinin meşhur böreği olan bükmenin tariflerini hazırladım. Haşhaş; sıcak iklimlerde, yağış alan bölgelerde yetişen bir bitki türüdür. Türkiye'de en çok Ege Bölgesi'nde, kontrollü bir şekilde, izin verilen yerlerde yetişir. Haşhaşın tohumu, ezmesi ve yaprağı, mutfaklarımızda sıklıkla kullanılır; çoğunlukla da haşhaş ezmesi. Haşhaş ezmesi; haşhaş tohumunun kavrulup iyice ezilmesi ile elde edilir ve her yerde kullanılır. Özellikle hamur işlerinde kullanılmaktadır. Çöreklerde, böreklerde, poğaçalarda ve mayalı birçok hamur işinin yanı sıra daha birçok yerde kullanılır. Haşhaş ezmesi, tam bir şifa kaynağıdır ve insan vücudu için birçok faydası bulunmaktadır. Haşhaş ezmesi, tek başına sade olarak yendiği gibi birçok farklı şekilde de tüketilir. Bugünlük benden bu kadar. Bana dilediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilir, düşüncelerinizi yazabilirsiniz.



HAŞHAŞLI KURABİYE



MALZEMELER



1 adet yumurta

125 gr. yumuşamış margarin

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



ÜZERİNİ BULAMAK İÇİN:

Mavi haşhaş

Toz şeker



YAPILIŞI:

Yumurtayı, margarini, sıvı yağı ve şekeri bir kapta güzelce karıştırıyoruz. Vanilyayı ve kabartma tozunu ekliyoruz. Unu da, elimize yapışmayacak kıvamda hamur elde edene kadar ekleyip yoğuruyoruz. Ceviz kadar parçalar kopartıp yuvarlıyor, bir kapta karıştırdığımız şekerli haşhaşa buluyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.



MERCİMEKLİ HAŞHAŞLI BÜKME



MALZEMELER



5 su bardağı un

1 fiske tuz

Su



HAMURUN ARASI İÇİN:

4 yemek kaşığı ezilmiş haşhaş

50 gr. margarin

1 çay bardağı sıvı yağ



İÇ MALZEMESİ İÇİN:

2 su bardağı yeşil mercimek

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber



ÜZERİ İÇİN:

1 kase yoğurt

Susam

Sıvı yağ



YAPILIŞI:

Öncelikle mercimekleri yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su koyup suyunu çekene kadar pişirin. Pişen mercimekleri, soğuması için bir kaba boşaltın. İnce doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip tekrar karıştırın. Hamurun aralarına sürmek için ezilmiş haşhaşı bir kaba alın. Üzerine eritilmiş margarin ve sıvı yağ koyup karıştırın. Hamur için; yoğurma kabına un ve tuz koyup su katarak yoğurun. Yoğrulan hamuru altı bezeye ayırın. Pasta tabağı büyüklüğünde açın, aralarına hazırladığınız haşhaş ezmesinden sürün. Merdane yardımıyla iyice açın. Açtığınız hamuru büyük kareler halinde kesip içine hazırladığınız iç malzemeden koyup dört yanından kapatın. Fırın tepsisine bir çay bardağına yakın yağ koyup kapattığınız taraf alta gelecek şekilde hamurları dizin. Üzerine incelttiğiniz yoğurdu elinizle sürün ve susam serpin. Üzerine kaşıkla sıvı yağ damlatın. 200 derecede 50-55 dakika pişirin.