İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, evde kolaylıkla yapabileceğiniz pizza tariflerine yer veriyorum. Hamurunu isterseniz buzlukta saklayıp kullanacağınız zaman çıkarabilirsiniz.



YOKSUL YİYECEĞİ

Pizza; Latince'de ezmek, öğütmek anlamına gelen pinsere fiilinden geliyor. Mozzarella peyniri ve domatesin muhteşem birlikteliğiyle yoksul İtalyan halkının vazgeçilmez lezzeti olarak yüzyıllarca tüketilmiş. Dünya çapında üne kavuşmasının hikayesi, 1889'da Kraliçe Margherita'nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğen ile süslenmiş pizzayı tatması ile başlamış. Bu tarihe kadar halk tarafından tüketilen pizza, kraliçenin de beğenmesiyle zengin halkın da sofrasına girmeye başlamış.

1800'lerin sonunda Amerika'ya göç eden İtalyanlar, bu ülkede yemek kültürlerini de devam ettirmişler. İtalyan göçmenler tarafından açılan küçük pizza restoranları sayesinde Amerikalılar'ın da yaşamına giren pizza, Amerikalı girişimcilerin açtığı büyük pizza restoranlarıyla daha dikkat çekici bir hal almış. Yıllar içinde asıl pizza malzemelerine yapılan eklemeler ve küçük değişiklikler ile dünya mutfağına sunulmuş. Avrupa'da ve Amerika'da Ekim ayı, Ulusal Pizza Ayı olarak kutlanıyor.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



PİZZA KAPARİ

MALZEMELER

Pizza hamuru

1 mini boy konserve domates

Fesleğen

Zeytinyağı

Mozarella peyniri

1 avuç kapari turşusu

Şeker

YAPILIŞI: Sos için; tüm malzemeyi sos tavasına aktarıp iyice pişiriyoruz. Açtığımız pizza hamurunun üzerine sosu sürüyoruz. Fırına atıp biraz pişiriyoruz. Hamur pişince pizzayı çıkarıp mozarella peyniri ile iki dakika daha pişiriyoruz. Üzerine kapari turşularını serperek servis ediyoruz.



DÖRT PEYNİRLİ PİZZA

MALZEMELER:

Pizza hamuru

Eski kaşar

Mozerella

Rokfor, çedar ve eski kaşar

zeytinyağı

pulbiber

YAPILIŞI: Hamuru açıyoruz ve peynirleri üzerine elimizle dizerek fırınlıyoruz. Çıkarttıktan sonra bol roka ile servis ediyoruz. Üzeri için zeytinyağı ve pul biberi karıştırıp acı yağ elde ediyoruz.Acı yağı pizzanın üzerine gezdiriyoruz..



PASTIRMALI PİZZA

MALZEMELER

Pizza hamuru

Pastırma

Pizza sosu

Mozarella

YAPILIŞI: Hamuru açıp sosu yayıyoruz. Hazır aldığımız dilim pastırmaları ekliyoruz. Fırında biraz pişiriyoruz. Çıkartıp üzerine mozarella ekleyip biraz daha pişirip servis ediyoruz.



PİZZA HAMURU

MALZEMELER

600 gr. un

400 gr. su

5 gr. toz maya

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Hamuru yoğurup beş saat dinlendiriyoruz. Küçük bezelere ayırıp unladığımız tezgahta incecik açıyoruz.