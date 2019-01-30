Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, yazın kuruttuğumuz, iplerle mutfaklarımıza astığımız kurutulmuş sebzelerden yapılabilecek yemeklere yer verdim. Yaz sebzeleriyle yapılan yemeğin lezzeti ve kokusu başkadır. Kışın da bu sebzeleri bulmak mümkün olsa da zamanında yetişen sebzelerin yerini asla tutmaz. Bu sebeple yazın patlıcan, domates, biber, kabak, bamya gibi birçok sebzeyi kuruturuz. Güvendiğimiz yerlerden hazır olarak satın alabiliriz ama en güzeli kendi evimizde yaptığımız değil midir? Çünkü hangi şartlarda nasıl kurutulduğunu bilmiyoruz. Kurutulmuş sebze deyince hemen aklımıza kuru biber patlıcan dolması ya da kurutulmuş domates geliyor. Oysa ki kurutulmuş sebzelerden yapılan tencere ve fırın yemekleri de muazzamdır. Benim en sevdiğim kurutulmuş biberle yapılan meze, hiç şüphesiz acısıyla nam salan atom mezesi. Çoğunlukla orijinal haliyle yapmayı tercih ediyorum ancak közlenmiş patlıcanla da yapan birçok restoran mevcut. İçine rendelenmiş yeşil elma koyduğumuz zaman, elmanın taze ve hafif ekşimsi tadı sarımsak ve acı ile birleşiyor ve mükemmel bir birleşim oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Mutfak aşkı başka bir aşk; bu aşkı içinde hisseden hepinize selam ve sevgilerimle...



ORİJİNAL ATOM MEZE



MALZEMELER



1 adet yeşil elma

1 su bardağı süzme yoğurt

Tuz

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç kurutulmuş Arnavut biberi



YAPILIŞI:

Yeşil elmanın kabuğunu soyup rendeliyoruz. Sarımsakları da rendeliyoruz ve çok az zeytinyağı ilave edip süzme yoğurtlae karıştırıyoruz. Tereyağını içine biraz zeytinyağı ilavesi ile eritiyoruz. Arnavut biberlerini parçalıyoruz. Kızgın yağın içinde çok az çeviriyoruz ve yağıyla birlikte elmalı sarımsaklı süzme yoğurdun üzerinde gezdirerek servis ediyoruz.



BİBER TATARI



MALZEMELER



500 gr. kurutulmuş kırmızı biber

2 adet patates

1 bardak sıvı yağ

Sarımsaklı yoğurt



YAPILIŞI:

Kurutulmuş kırmızı biberi haşlayıp çekirdeklerini ayıklıyoruz ve ikiye kesiyoruz. Patatesleri soyup dilimliyoruz ve kızartıyoruz. Haşladığımız biberleri de kızartıyoruz. Tabağa önce sarımsaklı yoğurdu yayıyoruz ve üzerini kızarttığımız biberlerle kapatıyoruz. Biberlerin de üzerine kızarmış patatesleri diziyoruz ve servis ediyoruz.



FIRINDA SOSLU KURUTULMUŞ SEBZELER



MALZEMELER



1 kase kurutulmuş patlıcan

1 kase kurutulmuş domates

1 kase kurutulmuş kırmızı biber

1 adet büyük boy soğan

2 adet patates

3 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

3 diş sarımsak

Karabiber

Pul biber



YAPILIŞI:

Öncelikle kurutulmuş patlıcan, domates ve biberi tencerede haşlıyoruz. Yumuşadıktan sonra süzgece koyup süzülmesini bekliyoruz. Patatesleri halka halka doğrayıp kızartıyoruz. Yarım halka doğradığımız soğanları ve rendelenmiş sarımsağı yağda kavuruyoruz ve biber salçasını ekliyoruz. Salça da kavrulduktan sonra rendelenmiş domatesi ekleyerek biraz pişiriyoruz. Fırın kabının en altına patatesleri diziyoruz, üzerine haşladığımız sebzeleri koyup sosu döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

İsterseniz patatesleri kızartmadan da direkt fırın kabına dizebilirsiniz ya da sos malzemesini önceden pişirmek yerine çiğ olarak koyup hepsini fırınlayabilirsiniz.